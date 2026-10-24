5 смартфонов Samsung Galaxy, которые будут получать поддержку ПО до 2029 года (фото)

Героями рейтинга стали модели Samsung Galaxy A55, Galaxy A35, Galaxy A15, Galaxy A06 5G и Samsung Galaxy XCover 7.

Эксперты bgr.com составили список смартфонов Samsung, поддержка которых завершится в 2029 году, чтобы у пользователей было достаточно времени подумать о замене устройства на более новую модель или переходе на смартфон другого бренда.

Samsung Galaxy A55

Смартфон Samsung Galaxy A55 Фото: Jon Mundy / Foundry

Samsung Galaxy A55 стал самой продвинутой моделью серии A. Он оснащен AMOLED-дисплеем (HDR10+) с разрешением 1080×2340 пикселей и частотой обновления 120 Гц, процессором Exynos 1480, обеспечивающим достаточную производительность для игр и повседневных задач, а также тремя камерами: основной на 50 Мп, сверхширокоугольной на 12 Мп и макрокамерой на 5 Мп. Также предусмотрена качественная 32-мегапиксельная фронтальная камера, весьма достойная для данного ценового сегмента.

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Смартфон был представлен в начале 2024 года; это означает, что для модели A55 предусмотрены 4 обновления версии Android и до 5 лет выпуска патчей безопасности. Смартфон вышел с предустановленной ОС Android 14; в 2028 году он получит обновление до Android 18, а после этого для него продолжат выпускать обновления безопасности — вплоть до 2029 года.

Для модели Samsung Galaxy A56, выпущенной в 2025 году, предусмотрено 6 лет программной поддержки: это означает, что обновления для преемника A55 будут выходить до 2031 года (а не до 2030-го).

Samsung Galaxy A35

Телефон Samsung Galaxy A35 Фото: gsmarena.com

Смартфон Samsung Galaxy A35 был представлен одновременно с моделью A55 в начале 2024 года и позиционируется как более доступное устройство — на ступень ниже своего "старшего" собрата. Будучи частью той же линейки, он обладает схожими характеристиками: AMOLED-экраном с разрешением 1080 × 2340 пикселей и частотой обновления 120 Гц, тремя камерами, а также доступом к некоторым функциям Galaxy AI. Однако, поскольку A35 стоит более чем на 100 долларов дешевле Galaxy A55, в нем предусмотрен ряд упрощений: используется менее производительный процессор Exynos 1380, отсутствует поддержка HDR10+, а разрешение сверхширокоугольной и фронтальной камер составляет 8 и 13 Мп (против 12 и 32 Мп у A55). При этом возможности видеосъемки практически не пострадали: Galaxy A35 по-прежнему поддерживает запись видео в формате 4K при 30 кадрах в секунду и в разрешении 1080p при частоте до 60 кадров в секунду.

Для него действует такая политика поддержки: 4 года крупных обновлений оболочки One UI и 5 лет выпуска обновлений безопасности. На преемника этой модели, A36, распространяется 6-летняя гарантия обновлений: крупные обновления для него будут выходить до 2030 года, а патчи безопасности — до 2031 года.

Samsung Galaxy A15

Модель Samsung Galaxy A15 Фото: androidauthority.com

Смартфон Samsung Galaxy A15, анонсированный в конце 2023 года и поступивший в продажу на различных рынках в период с декабря 2023-го по январь 2024 года, также получил поддержку в виде 4 обновлений Android и 5 лет выпуска патчей безопасности. Согласно информации от службы поддержки Samsung, последней версией ОС для этого устройства станет Android 18 (выход ожидается в 2027–2028 годах), а поддержка безопасности продлится как минимум до начала 2029 года.

Что касается самого смартфона, то это одна из самых доступных моделей Samsung. Процессор MediaTek Helio G99 с трудом справляется с требовательными современными приложениями, однако его производительности вполне достаточно для повседневных задач — особенно с учетом цены устройства. AMOLED-экран имеет такое же разрешение (1080 × 2340 пикселей), как и более дорогие модели, но поддерживает частоту обновления только 90 Гц. Устройство не имеет сертификации защиты от воды или пыли, а максимальный объем оперативной памяти составляет 8 ГБ. Камеры здесь проще, чем в более дорогих моделях: основной широкоугольный модуль имеет разрешение 50 мегапикселей (но лишен системы оптической стабилизации — OIS), а сверхширокоугольный и макрообъектив получили разрешение 5 и 2 мегапикселя соответственно. Кроме того, в смартфоне нет стереодинамиков, зато предусмотрен разъем для наушников, которого нет у более дорогих моделей серии.

Samsung Galaxy A06 5G

Смартфон Samsung Galaxy A06 5G Фото: gsmarena.com

Смартфон Galaxy A06 был представлен в августе 2024 года, а в феврале 2025 года вышла его обновленная версия с поддержкой 5G. Для 4G-версии этой модели Samsung обещала 2 крупных обновления операционной системы и 4 года обновлений безопасности; последнее крупное обновление для нее вышло в 2026 году, а патчи безопасности будут выпускаться до 2028 года. В свою очередь, для более новой 5G-версии Galaxy A06 заявлено до четырех "поколений обновлений ОС" и 4 года патчей безопасности: это означает, что обновления безопасности будут приходить до 2029 года, а обновления ОС — вплоть до Android 19.

Что касается самого устройства, то серия A0x — это самые доступные смартфоны Samsung, предлагающие начальный уровень производительности. Galaxy A06 является предшественником модели A07, которая на данный момент уже относится к предыдущему поколению. Смартфон оснащен PLS LCD-экраном с частотой обновления 90 Гц и разрешением 720×1600 пикселей — AMOLED-матрицы здесь нет, что вполне ожидаемо для данной ценовой категории. Процессор MediaTek Dimensity 6300 по своей производительности неожиданно близок к чипу Helio G99, установленному в более дорогом Galaxy A15, однако в самом A06 отсутствуют сверхширокоугольный и макрообъективы. Технически устройство оснащено системой из двух камер, однако второй объектив представляет собой лишь датчик глубины, который помогает основной 50-мегапиксельной широкоугольной камере и не может использоваться для самостоятельной съемки.

Samsung Galaxy XCover 7

Смартфон Samsung Galaxy XCover 7

Помимо флагманской серии S, бюджетной линейки A и складных смартфонов серии Z, компания Samsung выпускает защищенные модели, рассчитанные на эксплуатацию в экстремальных условиях — например, Samsung Galaxy XCover 7. Этот смартфон был представлен в январе 2024 года, одновременно с моделями A55 и A35. На него распространяется та же политика обновлений: 4 года крупных обновлений ОС (до 2028 года) и 5 лет обновлений системы безопасности (до 2029 года). Для сравнения, модель Galaxy XCover 7 Pro, выпущенная годом позже, получает поддержку в течение 7 лет: последнее крупное обновление ОС для нее выйдет в 2031 году, а обновления безопасности будут выпускаться до 2032 года.

К числу ключевых особенностей смартфона относятся съемный аккумулятор и повышенная прочность: устройство защищено от пыли и влаги по стандарту IP68, а также соответствует военному стандарту MIL-STD-810H, что гарантирует устойчивость к механическим ударам, экстремальным температурам, работе на большой высоте и другим неблагоприятным воздействиям. Стоит отметить и дизайн: несмотря на свою защищенную конструкцию, смартфон внешне напоминает обычный современный мобильный аппарат. Кроме того, устройство оснащено PLS LCD-дисплеем с разрешением 1080 × 2408 пикселей, процессором MediaTek Dimensity 6100+ и одной 50-мегапиксельной основной камерой.

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