Cмартфоны Xiaomi серии 18T не за горами: получат чип MediaTek Dimensity и камеры 200 Мп (фото)

Компания Xiaomi продолжает разработку смартфонов серии 18T и 18T Pro. Как утверждает инсайдер Smart Pikachu, новые модели будут оснащены процессорами MediaTek Dimensity.

В настоящее время также ведется тестирование системы камер с разрешением 200 мегапикселей, разработанной совместно с Leica, пишет ithome.com.

Основной акцент в линейке 18T сделан на высоком качестве изображения, а экраны устройств получили сбалансированное соотношение сторон — их описывают как "не слишком широкие". Это соответствует стратегии Xiaomi в отношении серии T, которая появилась на китайском рынке в прошлом году, начиная с моделей 17T и 17T Pro.

Смартфон Xiaomi 17T Фото: Xiaomi

Для сравнения: Xiaomi 17T оснащен 6,59-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2756 x 1268 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Смартфон работает на базе процессора MediaTek Dimensity 8500-Ultra, дополненного оперативной памятью стандарта LPDDR5X и накопителем UFS 4.1. Модель 17T Pro получила более крупную 6,83-дюймовую OLED-панель с разрешением 2772 x 1280 пикселей и частотой обновления 144 Гц; в качестве аппаратной основы здесь используется чип Dimensity 9500, а также аналогичные типы памяти и накопителей.

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Согласно ранее обнаруженным сведениям, в базах данных уже зафиксирована разработка как стандартной версии Xiaomi 18T (внутреннее кодовое название — "sanjose"), так и модели 18T Pro — причем для различных рынков: глобального, китайского и индийского. Наиболее примечательным фактом, выявленным благодаря этим данным, стало существенное изменение в графике выпуска устройств Xiaomi. Префиксы в номерах моделей (2701 и 2702) указывают на то, что компания отходит от традиционных для нее осенних или весенних циклов выпуска устройств, стремясь к более раннему запуску — в первом квартале 2027 года (январь/февраль).

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Хотя точная модель процессора Dimensity, которая может быть установлена ​​в 18T и 18T Pro, пока не называется, использование высокопроизводительных чипов MediaTek говорит о том, что Xiaomi продолжает сотрудничество с этим производителем в рамках данной серии. Внедрение 200-мегапиксельного модуля камеры Leica свидетельствует о значительном улучшении возможностей фотосъемки — вероятно, с целью повышения детализации снимков и точности цветопередачи.

На данный момент Xiaomi не подтвердила ни технические характеристики, ни сроки выхода, ни информацию о географии продаж. В отчете основное внимание уделяется китайскому рынку, где состоялся релиз предыдущего поколения устройств.

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