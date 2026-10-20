Какие камеры для смартфонов самые лучшие: обзор Hasselblad, Zeiss, Leica и ARRI (фото)
Oppo использует знания Hasselblad в области обработки изображений, Vivo работает с Zeiss над аксессуарами для камер, Xiaomi привлекла Leica для улучшения оптики, а Honor применяет технологии ARRI для повышения качества видео.
Бренды Hasselblad, Zeiss, Leica и ARRI сотрудничают с производителями смартфонов, привнося свой богатый опыт в создание мобильных систем визуализации. Одни партнеры сосредоточены на настройке цветопередачи, другие — на разработке аппаратной части камеры. Поэтому, если планируется покупка флагманского Android-смартфона, нужно разобраться, что именно стоит за каждым из таких партнерств, пишет gizmochina.com.
Hasselblad: камеры для OnePlus и Oppo
Первое крупное партнерство Hasselblad в сфере смартфонов началось с серии OnePlus 9, представленной в марте 2021 года. До этого единственным проектом был модуль Hasselblad True Zoom Moto Mod (2016 год) для линейки Motorola Moto Z — аксессуар, обеспечивающий 10-кратный оптический зум.
В модели OnePlus 9 Pro значительная часть вклада Hasselblad пришлась на цветопередачу и ПО. Технология Natural Color Calibration ("естественная калибровка цвета") включала лабораторные испытания и настройку параметров для сотен реальных сценариев съемки с применением методов вычислительной фотографии. В рамках партнерства также был переработан профессиональный режим (Pro Mode). Также появилась поддержка 12-битного формата RAW, доступная в профессиональном режиме, в том числе при использовании основной камеры.
В 2022 году к сотрудничеству присоединилась компания Oppo. Первым результатом стала серия Oppo Find X5, где ключевую роль вновь сыграла технология естественной калибровки цвета.
Сотрудничество с OnePlus со временем подошло к концу: OnePlus 13 стал последним флагманом с брендингом Hasselblad. Тем временем Oppo в июле 2025 года — на мероприятии в Гетеборге (Швеция) — продлила соглашение с компанией, анонсировав планы по совместной разработке новой системы мобильной визуализации.
В итоге, модель Oppo Find X10 получила две 200-мегапиксельные камеры от Hasselblad. В версии Pro Max 200 Мп сенсоры установлены в основной, сверхширокоугольной и телеобъективной камерах — такое сочетание применено в смартфонах впервые. Эти камеры способны вести съемку в формате 4K при 120 кадрах в секунду и в 8K при 30 кадрах в секунду; аналогичные возможности записи поддерживаются и в стандартной версии Find X10 — для обеих 200-мегапиксельных камер.
И Find X10, и Find X10 Pro Max совместимы с комплектом телеконвертеров Hasselblad, а вокруг модуля камеры в версии Pro Max имеется декоративное кольцо матового оранжевого цвета. Глобальная презентация серии состоится 21 октября на острове Майорка (Испания).
Zeiss: съемка для Nokia, Sony и Vivo
Оптика компании появилась в телефонах Nokia еще в эпоху кнопочных аппаратов — в середине 2000-х годов, а позже, когда выпуском смартфонов занялась компания HMD Global, бренд снова вернулся на эти устройства. У Zeiss также сложилось партнерство с Sony. Началом их совместной работы стал смартфон Xperia 1 II, вышедший в 2020 году. Бренд предоставляет свои экспертные знания в области оптики, а также фирменное антибликовое покрытие T*, которое уменьшает отражения и повышает контрастность, сохраняя при этом высокое качество изображения.
В декабре 2020 года компания Vivo объявила о глобальном партнерстве с Zeiss. Первым результатом этого сотрудничества стала серия Vivo X60. Камеры этих смартфонов получили покрытие T* и портретный фильтр Biotar, вдохновленный характерным эффектом размытия фона, свойственным классическим объективам бренда.
Vivo X300 Ultra оснастили основной камерой на 200 Мп (эквивалентное фокусное расстояние 35 мм), перископическим телеобъективом на 200 Мп (85 мм) и сверхширокоугольным объективом на 50 Мп (14 мм). Анонс устройства состоялся 30 марта 2026 года. Аппарат поддерживает запись видео в формате 4K с частотой до 120 кадров в секунду.
Кроме того, Vivo предлагает телеконвертеры Zeiss, которые крепятся непосредственно к смартфону; доступны варианты с эквивалентным фокусным расстоянием 200 мм и 400 мм. В версии с фокусным расстоянием 400 мм используется оптическая схема из 15 элементов.
Сотрудничество продолжается в новой линейке смартфонов Vivo X500. 21 сентября в Китае были представлены модели Vivo X500 Pro и X500 Pro Max, а 6 октября состоялся глобальный анонс устройств X500, X500 Pro и X500 Pro Max. Модель X500 Pro Max оснащена 200-мегапиксельной телекамерой Zeiss APO и поддерживает использование телеконвертера Zeiss Telephoto Extender Gen 2 Ultra (400 мм).
Leica: оптика для Huawei и Xiaomi
В 2016 году компания Leica масштабно вышла на рынок смартфонов благодаря партнерству с Huawei. В модели P9 была реализована система из двух камер, одна из которых оснащалась специальным монохромным сенсором. Специалисты работали над оптикой, алгоритмами обработки изображений и цветовыми профилями. В марте 2022 года партнерство завершилось: серия Huawei P50 стала последней линейкой смартфонов, выпущенной под брендом Leica.
Тем не менее, вскоре после этого о сотрудничестве объявила Xiaomi. В мае 2022-го стороны сообщили о партнерстве в сфере фото- и видеосъемки. Первыми устройствами стали смартфоны серии Xiaomi 12S. В них появились два цветовых профиля Leica: "Authentic" (для более естественной цветопередачи) и "Vibrant" (для получения более насыщенных и ярких цветов). Позже Xiaomi 17 Ultra получил 50-мегапиксельный сенсор Light Fusion 1050L (оптический формат 1 дюйм) с технологией LOFIC для расширения динамического диапазона; эквивалентное фокусное расстояние составляет 23 мм, а светосила объектива — f/1.67.
Среди других модулей — 200-мегапиксельная перископическая телекамера с непрерывным оптическим зумом (эквивалентный диапазон 75–100 мм). Светосила объектива здесь варьируется от f/2.39 до f/2.96, а сама оптика имеет сертификацию Leica APO. Также предусмотрена 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 115 градусов, способная вести макросъемку с расстояния от 5 см.
Кроме того, существует версия Leica Edition 17 Ultra. Устройство украшено фирменной красной точкой Leica, а его корпус имеет рифленую рамку, благодаря чему оно напоминает настоящую камеру. Встроенное кольцо управления (Master Zoom Ring) позволяет пользователям регулировать фокусное расстояние, баланс белого и экспозицию. Также предусмотрен режим "Leica Moment", воссоздающий цветопередачу камеры Leica M9.
Новейшие смартфоны, созданные в сотрудничестве с Leica, Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max, были представлены в Китае в сентябре. Обе модели оснащены основной камерой на 200 Мп, перископическим телеобъективом на 200 Мп с 3,2-кратным оптическим зумом, а также сверхширокоугольным объективом на 50 Мп. Xiaomi подтвердила, что глобальный релиз состоится позднее в 2026 году, однако точная дата пока не объявлена.
ARRI: сенсоры для Honor
В отличие от трех других брендов, у компании ARRI до начала сотрудничества с Honor не было опыта партнерства в сфере смартфонов. Компания наиболее известна своими кинокамерами, и коллаборация с Honor стала для нее первым шагом в область мобильной съемки.
В рамках соглашения было создано первое коммерческое устройство — Honor Robot Phone, анонсированное в августе 2026 года. По заявлению ARRI, в смартфоне используются отдельные элементы фирменных технологий компании, включая профиль LogC3, цветовое пространство ARRI Wide Gamut 3 и пресеты ARRI Looks.
Адаптация этих технологий для смартфона потребовала специальной доработки с учетом особенностей компактных сенсоров, небольших объективов и необходимости обработки изображений в режиме реального времени.
Смартфон Honor Magic9 Pro Max, представленный в Китае в сентябре, также оснащен этими технологиями. Система камер на задней панели включает основной модуль на 200 Мп (сенсор 1/1,28 дюйма, диафрагма f/1.57), телеобъектив на 200 Мп (сенсор 1/1,4 дюйма, диафрагма f/2.6) и сверхширокоугольный модуль на 50 Мп.
Вклад ARRI наиболее заметен в режиме "Кино" (Cinema Mode): он позволяет вести съемку в разрешении до 4K при 60 кадрах в секунду с использованием профиля ARRI LogC3, 10-битной глубины цвета и цветового пространства ARRI Wide Gamut 3. Пользователям доступны 14 предустановленных стилей ARRI Looks, а также библиотека из 87 дополнительных вариантов цветокоррекции. Кроме того, при разработке дизайна блока камер Honor вдохновлялась внешним видом кинокамер серии ARRIFLEX. На данный момент Magic9 Pro Max доступен только в Китае.
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