Какие камеры для смартфонов самые лучшие: обзор Hasselblad, Zeiss, Leica и ARRI (фото)

Oppo использует знания Hasselblad в области обработки изображений, Vivo работает с Zeiss над аксессуарами для камер, Xiaomi привлекла Leica для улучшения оптики, а Honor применяет технологии ARRI для повышения качества видео.

Бренды Hasselblad, Zeiss, Leica и ARRI сотрудничают с производителями смартфонов, привнося свой богатый опыт в создание мобильных систем визуализации. Одни партнеры сосредоточены на настройке цветопередачи, другие — на разработке аппаратной части камеры. Поэтому, если планируется покупка флагманского Android-смартфона, нужно разобраться, что именно стоит за каждым из таких партнерств, пишет gizmochina.com.

Hasselblad: камеры для OnePlus и Oppo

OnePlus 13 стал последним флагманом с брендингом Hasselblad Фото: Tech Advisor

Первое крупное партнерство Hasselblad в сфере смартфонов началось с серии OnePlus 9, представленной в марте 2021 года. До этого единственным проектом был модуль Hasselblad True Zoom Moto Mod (2016 год) для линейки Motorola Moto Z — аксессуар, обеспечивающий 10-кратный оптический зум.

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В модели OnePlus 9 Pro значительная часть вклада Hasselblad пришлась на цветопередачу и ПО. Технология Natural Color Calibration ("естественная калибровка цвета") включала лабораторные испытания и настройку параметров для сотен реальных сценариев съемки с применением методов вычислительной фотографии. В рамках партнерства также был переработан профессиональный режим (Pro Mode). Также появилась поддержка 12-битного формата RAW, доступная в профессиональном режиме, в том числе при использовании основной камеры.

В 2022 году к сотрудничеству присоединилась компания Oppo. Первым результатом стала серия Oppo Find X5, где ключевую роль вновь сыграла технология естественной калибровки цвета.

Сотрудничество с OnePlus со временем подошло к концу: OnePlus 13 стал последним флагманом с брендингом Hasselblad. Тем временем Oppo в июле 2025 года — на мероприятии в Гетеборге (Швеция) — продлила соглашение с компанией, анонсировав планы по совместной разработке новой системы мобильной визуализации.

Oppo Find X10 оснащен двумя 200-мегапиксельными камерами Hasselblad Фото: Скриншот

В итоге, модель Oppo Find X10 получила две 200-мегапиксельные камеры от Hasselblad. В версии Pro Max 200 Мп сенсоры установлены в основной, сверхширокоугольной и телеобъективной камерах — такое сочетание применено в смартфонах впервые. Эти камеры способны вести съемку в формате 4K при 120 кадрах в секунду и в 8K при 30 кадрах в секунду; аналогичные возможности записи поддерживаются и в стандартной версии Find X10 — для обеих 200-мегапиксельных камер.

И Find X10, и Find X10 Pro Max совместимы с комплектом телеконвертеров Hasselblad, а вокруг модуля камеры в версии Pro Max имеется декоративное кольцо матового оранжевого цвета. Глобальная презентация серии состоится 21 октября на острове Майорка (Испания).

Zeiss: съемка для Nokia, Sony и Vivo

Смартфон Xperia 1 II Фото: dxomark.com

Оптика компании появилась в телефонах Nokia еще в эпоху кнопочных аппаратов — в середине 2000-х годов, а позже, когда выпуском смартфонов занялась компания HMD Global, бренд снова вернулся на эти устройства. У Zeiss также сложилось партнерство с Sony. Началом их совместной работы стал смартфон Xperia 1 II, вышедший в 2020 году. Бренд предоставляет свои экспертные знания в области оптики, а также фирменное антибликовое покрытие T*, которое уменьшает отражения и повышает контрастность, сохраняя при этом высокое качество изображения.

В декабре 2020 года компания Vivo объявила о глобальном партнерстве с Zeiss. Первым результатом этого сотрудничества стала серия Vivo X60. Камеры этих смартфонов получили покрытие T* и портретный фильтр Biotar, вдохновленный характерным эффектом размытия фона, свойственным классическим объективам бренда.

Vivo X300 Ultra, камеры и аксессуары Фото: forbes.com

Vivo X300 Ultra оснастили основной камерой на 200 Мп (эквивалентное фокусное расстояние 35 мм), перископическим телеобъективом на 200 Мп (85 мм) и сверхширокоугольным объективом на 50 Мп (14 мм). Анонс устройства состоялся 30 марта 2026 года. Аппарат поддерживает запись видео в формате 4K с частотой до 120 кадров в секунду.

Кроме того, Vivo предлагает телеконвертеры Zeiss, которые крепятся непосредственно к смартфону; доступны варианты с эквивалентным фокусным расстоянием 200 мм и 400 мм. В версии с фокусным расстоянием 400 мм используется оптическая схема из 15 элементов.

Сотрудничество продолжается в новой линейке смартфонов Vivo X500. 21 сентября в Китае были представлены модели Vivo X500 Pro и X500 Pro Max, а 6 октября состоялся глобальный анонс устройств X500, X500 Pro и X500 Pro Max. Модель X500 Pro Max оснащена 200-мегапиксельной телекамерой Zeiss APO и поддерживает использование телеконвертера Zeiss Telephoto Extender Gen 2 Ultra (400 мм).

Leica: оптика для Huawei и Xiaomi

Смартфон Huawei P50 с оптикой Leica Фото: Huawei

В 2016 году компания Leica масштабно вышла на рынок смартфонов благодаря партнерству с Huawei. В модели P9 была реализована система из двух камер, одна из которых оснащалась специальным монохромным сенсором. Специалисты работали над оптикой, алгоритмами обработки изображений и цветовыми профилями. В марте 2022 года партнерство завершилось: серия Huawei P50 стала последней линейкой смартфонов, выпущенной под брендом Leica.

Тем не менее, вскоре после этого о сотрудничестве объявила Xiaomi. В мае 2022-го стороны сообщили о партнерстве в сфере фото- и видеосъемки. Первыми устройствами стали смартфоны серии Xiaomi 12S. В них появились два цветовых профиля Leica: "Authentic" (для более естественной цветопередачи) и "Vibrant" (для получения более насыщенных и ярких цветов). Позже Xiaomi 17 Ultra получил 50-мегапиксельный сенсор Light Fusion 1050L (оптический формат 1 дюйм) с технологией LOFIC для расширения динамического диапазона; эквивалентное фокусное расстояние составляет 23 мм, а светосила объектива — f/1.67.

Смартфон Xiaomi 17 Ultra с камерами от Leica Фото: PhoneArena

Среди других модулей — 200-мегапиксельная перископическая телекамера с непрерывным оптическим зумом (эквивалентный диапазон 75–100 мм). Светосила объектива здесь варьируется от f/2.39 до f/2.96, а сама оптика имеет сертификацию Leica APO. Также предусмотрена 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 115 градусов, способная вести макросъемку с расстояния от 5 см.

Кроме того, существует версия Leica Edition 17 Ultra. Устройство украшено фирменной красной точкой Leica, а его корпус имеет рифленую рамку, благодаря чему оно напоминает настоящую камеру. Встроенное кольцо управления (Master Zoom Ring) позволяет пользователям регулировать фокусное расстояние, баланс белого и экспозицию. Также предусмотрен режим "Leica Moment", воссоздающий цветопередачу камеры Leica M9.

Смартфон Leica Edition 17 Ultra Фото: Weibo

Новейшие смартфоны, созданные в сотрудничестве с Leica, Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max, были представлены в Китае в сентябре. Обе модели оснащены основной камерой на 200 Мп, перископическим телеобъективом на 200 Мп с 3,2-кратным оптическим зумом, а также сверхширокоугольным объективом на 50 Мп. Xiaomi подтвердила, что глобальный релиз состоится позднее в 2026 году, однако точная дата пока не объявлена.

ARRI: сенсоры для Honor

Камеры от ARRI для Magic9 Pro Max

В отличие от трех других брендов, у компании ARRI до начала сотрудничества с Honor не было опыта партнерства в сфере смартфонов. Компания наиболее известна своими кинокамерами, и коллаборация с Honor стала для нее первым шагом в область мобильной съемки.

В рамках соглашения было создано первое коммерческое устройство — Honor Robot Phone, анонсированное в августе 2026 года. По заявлению ARRI, в смартфоне используются отдельные элементы фирменных технологий компании, включая профиль LogC3, цветовое пространство ARRI Wide Gamut 3 и пресеты ARRI Looks.

Адаптация этих технологий для смартфона потребовала специальной доработки с учетом особенностей компактных сенсоров, небольших объективов и необходимости обработки изображений в режиме реального времени.

Смартфон Honor Robot Phone Фото: Honor

Смартфон Honor Magic9 Pro Max, представленный в Китае в сентябре, также оснащен этими технологиями. Система камер на задней панели включает основной модуль на 200 Мп (сенсор 1/1,28 дюйма, диафрагма f/1.57), телеобъектив на 200 Мп (сенсор 1/1,4 дюйма, диафрагма f/2.6) и сверхширокоугольный модуль на 50 Мп.

Вклад ARRI наиболее заметен в режиме "Кино" (Cinema Mode): он позволяет вести съемку в разрешении до 4K при 60 кадрах в секунду с использованием профиля ARRI LogC3, 10-битной глубины цвета и цветового пространства ARRI Wide Gamut 3. Пользователям доступны 14 предустановленных стилей ARRI Looks, а также библиотека из 87 дополнительных вариантов цветокоррекции. Кроме того, при разработке дизайна блока камер Honor вдохновлялась внешним видом кинокамер серии ARRIFLEX. На данный момент Magic9 Pro Max доступен только в Китае.

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