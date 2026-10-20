Які камери для смартфонів найкращі: огляд Hasselblad, Zeiss, Leica та ARRI (фото)

Oppo використовує знання Hasselblad у сфері обробки зображень, Vivo співпрацює з Zeiss над аксесуарами для камер, Xiaomi залучила Leica для вдосконалення оптики, а Honor застосовує технології ARRI для підвищення якості відео.

Бренди Hasselblad, Zeiss, Leica та ARRI співпрацюють із виробниками смартфонів, вносячи свій багатий досвід у створення мобільних систем візуалізації. Одні партнери зосереджуються на налаштуванні передачі кольорів, інші — на розробці апаратної частини камери. Тому, якщо планується придбання флагманського Android-смартфона, потрібно розібратися, що саме стоїть за кожним із таких партнерств, пише gizmochina.com.

Hasselblad: камери для OnePlus та Oppo

OnePlus 13 став останнім флагманом із брендом Hasselblad Фото: Tech Advisor

Перше велике партнерство Hasselblad у сфері смартфонів розпочалося з серії OnePlus 9, представленої в березні 2021 року. До цього єдиним проєктом був модуль Hasselblad True Zoom Moto Mod (2016 рік) для лінійки Motorola Moto Z — аксесуар, що забезпечує 10-кратний оптичний зум.

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У моделі OnePlus 9 Pro значна частина внеску Hasselblad припадала на передачу кольорів та програмне забезпечення. Технологія Natural Color Calibration ("природне калібрування кольору") передбачала лабораторні випробування та налаштування параметрів для сотень реальних сценаріїв зйомки із застосуванням методів обчислювальної фотографії. У рамках партнерства також було доопрацьовано професійний режим (Pro Mode). Крім того, з’явилася підтримка 12-бітного формату RAW, доступна в професійному режимі, зокрема під час використання основної камери.

У 2022 році до співпраці долучилася компанія Oppo. Першим результатом стала серія Oppo Find X5, де ключову роль знову відіграла технологія природного калібрування кольорів.

Співпраця з OnePlus з часом добігла кінця: OnePlus 13 став останнім флагманом із брендингом Hasselblad. Тим часом Oppo в липні 2025 року — на заході в Гетеборзі (Швеція) — продовжила угоду з компанією, анонсувавши плани щодо спільної розробки нової системи мобільної візуалізації.

Oppo Find X10 оснащений двома 200-мегапіксельними камерами Hasselblad Фото: Скриншот

У підсумку модель Oppo Find X10 отримала дві 200-мегапіксельні камери від Hasselblad. У версії Pro Max 200-мегапіксельні сенсори встановлені в основній, надширококутній та телеоб'єктивній камерах — таке поєднання застосовано у смартфонах вперше. Ці камери здатні знімати у форматі 4K зі швидкістю 120 кадрів на секунду та у форматі 8K зі швидкістю 30 кадрів на секунду; аналогічні можливості запису підтримуються й у стандартній версії Find X10 — для обох 200-мегапіксельних камер.

І Find X10, і Find X10 Pro Max сумісні з набором телеконвертерів Hasselblad, а навколо модуля камери у версії Pro Max є декоративне кільце матового помаранчевого кольору. Глобальна презентація серії відбудеться 21 жовтня на острові Майорка (Іспанія).

Zeiss: зйомка для Nokia, Sony та Vivo

Смартфон Xperia 1 II Фото: dxomark.com

Оптика цієї компанії з’явилася в телефонах Nokia ще в епоху кнопкових апаратів — у середині 2000-х років, а згодом, коли випуском смартфонів зайнялася компанія HMD Global, бренд знову повернувся на ці пристрої. У Zeiss також налагодилося партнерство з Sony. Початком їхньої спільної роботи став смартфон Xperia 1 II, що вийшов у 2020 році. Бренд надає свої експертні знання в галузі оптики, а також фірмове антиблікове покриття T*, яке зменшує відблиски та підвищує контрастність, зберігаючи при цьому високу якість зображення.

У грудні 2020 року компанія Vivo оголосила про глобальне партнерство з Zeiss. Першим результатом цієї співпраці стала серія Vivo X60. Камери цих смартфонів отримали покриття T* та портретний фільтр Biotar, натхненний характерним ефектом розмиття фону, властивим класичним об'єктивам цього бренду.

Vivo X300 Ultra, камери та аксесуари Фото: forbes.com

Vivo X300 Ultra оснащено основною камерою на 200 Мп (еквівалентна фокусна відстань 35 мм), перископічним телеоб'єктивом на 200 Мп (85 мм) та надширококутним об'єктивом на 50 Мп (14 мм). Анонс пристрою відбувся 30 березня 2026 року. Пристрій підтримує запис відео у форматі 4K із частотою до 120 кадрів на секунду.

Крім того, Vivo пропонує телеконвертери Zeiss, які кріпляться безпосередньо до смартфона; доступні варіанти з еквівалентною фокусною відстанню 200 мм і 400 мм. У версії з фокусною відстанню 400 мм використовується оптична схема з 15 елементів.

Співпраця триває в рамках нової лінійки смартфонів Vivo X500. 21 вересня в Китаї були представлені моделі Vivo X500 Pro та X500 Pro Max, а 6 жовтня відбувся глобальний анонс пристроїв X500, X500 Pro та X500 Pro Max. Модель X500 Pro Max оснащена 200-мегапіксельною телекамерою Zeiss APO та підтримує використання телеконвертера Zeiss Telephoto Extender Gen 2 Ultra (400 мм).

Leica: оптика для Huawei та Xiaomi

Смартфон Huawei P50 з оптикою Leica Фото: Huawei

У 2016 році компанія Leica масштабно вийшла на ринок смартфонів завдяки партнерству з Huawei. У моделі P9 було реалізовано систему з двох камер, одна з яких була оснащена спеціальним монохромним сенсором. Фахівці працювали над оптикою, алгоритмами обробки зображень та колірними профілями. У березні 2022 року партнерство завершилося: серія Huawei P50 стала останньою лінійкою смартфонів, випущеною під брендом Leica.

Проте незабаром після цього про співпрацю оголосила компанія Xiaomi. У травні 2022 року сторони повідомили про партнерство у сфері фото- та відеозйомки. Першими пристроями стали смартфони серії Xiaomi 12S. У них з’явилися два колірні профілі Leica: "Authentic" (для більш природної передачі кольорів) і "Vibrant" (для отримання більш насичених і яскравих кольорів). Пізніше Xiaomi 17 Ultra отримав 50-мегапіксельний сенсор Light Fusion 1050L (оптичний формат 1 дюйм) з технологією LOFIC для розширення динамічного діапазону; еквівалентна фокусна відстань становить 23 мм, а світлосила об’єктива — f/1,67.

Смартфон Xiaomi 17 Ultra з камерами від Leica Фото: PhoneArena

Серед інших модулів — 200-мегапіксельна перископічна телекамера з безступінчастим оптичним зумом (еквівалентний діапазон 75–100 мм). Світлосила об'єктива тут варіюється від f/2,39 до f/2,96, а сама оптика має сертифікацію Leica APO. Також передбачена 50-мегапіксельна надширококутна камера з кутом огляду 115 градусів, здатна здійснювати макрозйомку з відстані від 5 см.

Крім того, існує версія Leica Edition 17 Ultra. Пристрій прикрашений фірмовою червоною крапкою Leica, а його корпус має рифлену рамку, завдяки чому він нагадує справжню камеру. Вбудоване кільце керування (Master Zoom Ring) дозволяє користувачам регулювати фокусну відстань, баланс білого та експозицію. Також передбачено режим "Leica Moment", що відтворює передачу кольорів камери Leica M9.

Смартфон Leica Edition 17 Ultra Фото: Weibo

Новітні смартфони, створені у співпраці з Leica, — Xiaomi 18 Pro та 18 Pro Max — були представлені в Китаї у вересні. Обидві моделі оснащені основною камерою на 200 Мп, перископічним телеоб'єктивом на 200 Мп із 3,2-кратним оптичним зумом, а також надширококутним об'єктивом на 50 Мп. Xiaomi підтвердила, що глобальний реліз відбудеться пізніше у 2026 році, проте точна дата поки що не оголошена.

ARRI: сенсори для Honor

Камери від ARRI для Magic9 Pro Max

На відміну від трьох інших брендів, компанія ARRI до початку співпраці з Honor не мала досвіду партнерства у сфері смартфонів. Компанія найбільш відома своїми кінокамерами, і співпраця з Honor стала для неї першим кроком у сферу мобільної зйомки.

У рамках угоди було створено перший комерційний пристрій — Honor Robot Phone, анонсований у серпні 2026 року. За заявою ARRI, у смартфоні використовуються окремі елементи фірмових технологій компанії, зокрема профіль LogC3, колірний простір ARRI Wide Gamut 3 та пресети ARRI Looks.

Адаптація цих технологій для смартфона вимагала спеціального доопрацювання з урахуванням особливостей компактних сенсорів, невеликих об’єктивів та необхідності обробки зображень у режимі реального часу.

Смартфон Honor Robot Phone Фото: Honor

Смартфон Honor Magic9 Pro Max, представлений у Китаї у вересні, також оснащений цими технологіями. Система камер на задній панелі включає основний модуль на 200 Мп (сенсор 1/1,28 дюйма, діафрагма f/1,57), телеоб'єктив на 200 Мп (сенсор 1/1,4 дюйма, діафрагма f/2,6) та надширококутний модуль на 50 Мп.

Внесок ARRI найбільш помітний у режимі "Кіно" (Cinema Mode): він дозволяє знімати з роздільною здатністю до 4K при 60 кадрах на секунду з використанням профілю ARRI LogC3, 10-бітної глибини кольору та колірного простору ARRI Wide Gamut 3. Користувачам доступні 14 попередньо встановлених стилів ARRI Looks, а також бібліотека з 87 додаткових варіантів корекції кольору. Крім того, під час розробки дизайну блоку камер Honor надихалася зовнішнім виглядом кінокамер серії ARRIFLEX. Наразі Magic9 Pro Max доступний лише в Китаї.

Раніше повідомлялося про 7 смартфонів, здатних працювати 7 років. До рейтингу увійшли: Motorola Signature, Google Pixel 11 і Pixel 10a, Samsung Galaxy S26 Ultra і Galaxy S26 FE, Honor Magic V6 і Fairphone Gen 6+.