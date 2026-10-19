7 кращих смартфонів, які можуть працювати 7 років: Motorola, Pixel, Samsung, Honor, Fairphone (фото)

До рейтингу увійшли: Motorola Signature, Google Pixel 11 та Pixel 10a, Samsung Galaxy S26 Ultra та Galaxy S26 FE, Honor Magic V6 та Fairphone Gen 6+.

Семирічна підтримка оновлень Android тепер доступна не лише у Google та Samsung. До них приєдналися Motorola, Honor та Fairphone: нові моделі цих брендів також отримують обіцянку довгострокової програмної підтримки, що розширює вибір для покупців, пише gizmochina.com.

Найкращий загалом

Смартфон Google Pixel 11 Фото: engadget.com

Google Pixel 11 отримуватиме оновлення ОС Android, патчі безпеки та нові функції (Pixel Drops) протягом 7 років — підтримка триватиме до серпня 2033 року.

Пристрій постачається з попередньо встановленою ОС Android 17, процесором Google Tensor G6 та чипом безпеки Titan M3. Google також гарантує наявність запчастин протягом 7 років: власники зможуть замінити окремі компоненти (наприклад, акумулятор), якщо ті зносяться, замість того щоб купувати новий телефон.

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Дизайн смартфона залишився незмінним — це звична модель із 6,3-дюймовим екраном. Ще одна перевага полягає в програмній підтримці: Google випускає оновлення Android та патчі безпеки безпосередньо, не чекаючи на схвалення з боку операторів зв’язку чи інших виробників.

Найкращий від Samsung

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: gsmarena.com

Samsung обіцяє 7-річну підтримку для Galaxy S26 Ultra: смартфон отримуватиме оновлення ОС аж до Android 23, а також регулярні патчі безпеки. Крім того, Samsung випускає проміжні оновлення інтерфейсу One UI між великими релізами Android.

Смартфон оснащений 6,9-дюймовим дисплеєм і процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5, а також комплектується стилусом S Pen для нотаток, малювання та інших завдань. Передбачено спеціальний режим конфіденційності, який обмежує видимість екрана при погляді збоку — корисна функція для тих, хто часто користується телефоном у громадських місцях.

Компанія Samsung випустила цей телефон у лютому, а отже, підтримка цього пристрою завершиться приблизно в лютому 2033 року — раніше, ніж у серпні 2033 року, коли закінчиться термін підтримки з боку Google.

Найкращий серед флагманів

Смартфон Motorola Signature Фото: gsmarena.com

Motorola Signature — перший телефон компанії з семирічним зобов’язанням щодо оновлень, яке передбачає 7 оновлень ОС Android та сім років виправлень безпеки до початку 2033 року.

Його характеристики включають 6,8-дюймовий дисплей, процесор Snapdragon 8 Gen 5 та акумулятор ємністю 5200 мА·год. Він також підтримує швидку дротову зарядку потужністю 90 Вт і бездротову зарядку потужністю 50 Вт. Телефон також має клас захисту IP68 та IP69 для захисту від пилу та води, а також майже стандартну версію Android.

Найкращий за співвідношенням ціна/якість

Смартфон Galaxy S26 FE Фото: gsmarena.com

Компанія Samsung анонсувала Galaxy S26 FE у серпні та розпочала його продаж на ринках у вересні. Він оснащений 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, процесором Exynos 2500 та 8 ГБ оперативної пам'яті. Акумулятор ємністю 4900 мА·год підтримує дротову зарядку потужністю 45 Вт.

Телефон працює під управлінням One UI 9 на базі Android 17 і має право на семирічну гарантію оновлень ОС та патчів безпеки. Samsung встановила на нього ціну на 50 доларів вищу, ніж на Galaxy S25 FE на міжнародних ринках, але він залишається більш доступним способом отримати розширену програмну підтримку Samsung, ніж купівля S26 Ultra.

Найкращий бюджетний смартфон

Смартфон Google Pixel 10a Фото: Android Authority

Найдешевший телефон у цьому списку — Google Pixel 10a за 499 доларів. Він з’явився у продажу в березні і, як і Pixel 11, має право на 7-річні оновлення ОС, оновлення безпеки та Pixel Drops.

Телефон оснащений 6,3-дюймовим дисплеєм Actua, акумулятором ємністю 5100 мА·год, захистом від води та пилу за стандартом IP68 та захисним склом Gorilla Glass 7i. Більша частина його апаратного наповнення успадкована від Pixel 9a, тому розширена програмна підтримка є однією з головних причин для його придбання.

Однак продуктивність камери не така вражаюча. За результатами тестування DxOMark, Pixel 10a поступається Pixel 8a та iPhone 15. Якщо якість камери є для вас пріоритетом, радимо ознайомитися з оглядами перед тим, як прийняти рішення.

Найкращий складаний смартфон

Смартфон Honor Magic V6 Фото: PhoneArena

Honor Magic V6 має 6,52-дюймовий верхній дисплей та 7,95-дюймовий внутрішній екран, що робить його великим дисплеєм для багатозадачності у розкладеному стані. Він працює на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5 і оснащений акумулятором ємністю 6660 мА·год. Телефон також має захист за стандартами IP68 та IP69.

Цікаво, що в даному випадку Honor зобов’язується протягом 7 років оновлювати програмне забезпечення для телефонів Magic, що продаються в ЄС. Однак підтримка на інших ринках залежить від регіону чи ринку. Наприклад, Малайзія та Сінгапур отримують 6 років зобов’язань.

Найкращий з точки зору ремонтопридатності

Смартфон Fairphone Gen 6+ Фото: Fairphone

У серпні компанія Fairphone випустила смартфон Fairphone Gen 6+ за ціною 649 євро. Смартфон оснащений 12 ГБ оперативної пам'яті та процесором Snapdragon 7s Gen 4, а також зберігає модульну конструкцію, характерну для моделі Fairphone Gen 6. Пристрій працює під управлінням Android 16 і має п'ятирічну гарантію.

Компанія обіцяє випускати оновлення програмного забезпечення щонайменше до 2033 року, забезпечуючи підтримку пристрою протягом приблизно 7 років. Це дещо менше, ніж восьмирічний термін підтримки попередньої моделі Fairphone Gen 6 — незважаючи на те, що нова версія коштує дорожче.

Як і у випадку з будь-яким іншим смартфоном Fairphone, головна перевага цієї моделі — не стільки висока продуктивність, скільки можливість ремонту. Можливість заміни окремих компонентів та тривалий гарантійний термін дозволяють власникам користуватися пристроєм довше — особливо якщо вони вважають за краще ремонтувати окремі деталі, а не міняти смартфон повністю.

Раніше повідомлялося про те, чому не варто часто вмикати режим енергозбереження. Може здатися, що постійне вмикання режиму енергозбереження — чудове рішення для продовження терміну служби акумулятора, але насправді все не зовсім так.