Цей режим шкодить смартфонам: чому не варто часто вмикати енергозбереження (фото)

Може здатися, що постійне увімкнення режиму енергозбереження — чудове рішення для продовження терміну служби акумулятора, але насправді все не зовсім так.

Експерт Аднан Ахмед провів експеримент із двома iPhone, щоб з’ясувати, наскільки шкідливим може бути використання режиму енергозбереження протягом усього дня. Аналогічний тест він провів на пристроях OnePlus і Samsung, щоб дізнатися, як із цим справляються смартфони на Android. У підсумку мінусів виявилося більше, ніж плюсів, пише він для slashgear.com.

Уповільнення роботи смартфона

Один із принципів роботи режиму енергозбереження — обмеження продуктивності пристрою. Більшість сучасних смартфонів оснащені екранами з високою частотою оновлення, проте в режимі енергозбереження вона примусово обмежується до 60 Гц або навіть нижче. Фахівець зауважив, що на iPhone цей режим знижує частоту оновлення, за відчуттями, до 30 Гц. Прокрутка стає переривчастою, анімації виглядають неприємно, а грати в 3D-ігри стає зовсім некомфортно.

Видео дня

На щастя, обчислювальна потужність iPhone не надто страждає: додатки запускаються так само швидко, а виконання таких завдань, як редагування фотографій чи експорт відео, займає не набагато більше часу, ніж зазвичай. Однак системні анімації помітно погіршуються — створюється враження, що смартфон працює на межі своїх можливостей. Згодом до низької частоти оновлення можна звикнути, але такий досвід користування iOS важко назвати приємним.

Смартфон і бездротова зарядка Фото: androidpolice.com

Режим енергозбереження на Android працює набагато плавніше. Звісно, поведінка системи може відрізнятися залежно від конкретного смартфона, оскільки кожен виробник має власні уявлення щодо того, наскільки "агресивним" має бути цей режим. Проте і OnePlus 15, і Samsung Galaxy S25, які тестував Ахмед, здаються більш чуйними, ніж iPhone в аналогічному режимі. Крім того, смартфон може вимикати тактильну віддачу (вібровідгук), яка зазвичай доповнює взаємодію з пристроєм — наприклад, під час набору тексту, отримання сповіщень або роботи з елементами інтерфейсу.

Пропуск повідомлень

Окрім зменшення частоти оновлення екрана, режим енергозбереження на iPhone подовжує час роботи від акумулятора завдяки обмеженню фонових процесів додатків, які можуть швидко витрачати заряд. Хоча це не вимикає сповіщення повністю, отримання повідомлень від деяких програм може затримуватися. Зокрема, це стосується вбудованого додатка "Пошта" (Mail) на iPhone. Вимкнення фонового оновлення додатків також означає, що програми можуть втратити можливість завантажувати або вивантажувати файли у фоновому режимі.

Наприклад, такі сервіси, як Google Диск і Google Фото, працюють найефективніше, коли мають доступ до Інтернету у фоновому режимі. Крім того, за заявою Apple, у режимі енергозбереження призупиняється робота функції "Фото iCloud". Якщо цей режим увімкнено постійно, частина ваших фотографій і відео може не потрапити до хмарного сховища — це стане серйозною проблемою, якщо ви загубите iPhone або він буде пошкоджений. Фонове оновлення також забезпечує завантаження нового контенту в додатках, якими ви користуєтеся. У таких соціальних мережах, як Instagram або TikTok, під час відкриття програми контент може з’являтися із затримкою, через що створюється враження, що пристрій почав працювати повільніше або довше запускати додатки.

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У Android ситуація виглядає інакше. Оболонка OxygenOS від OnePlus і без того відома своїм жорстким контролем фонових процесів, а використання режиму енергозбереження призвело до того, що протягом дня я пропускав безліч сповіщень — зокрема від месенджерів на кшталт WhatsApp, які для багатьох стали незамінним засобом повсякденного спілкування.

Обмеження деяких функцій телефону

Постійне використання режиму енергозбереження також обмежує функціональні можливості смартфона. Насамперед, як в iOS, так і в Android, під час увімкнення цього режиму знижується максимальна яскравість дисплея. У приміщенні це не надто помітно, але під яскравим сонцем різниця стає очевидною. Крім того, скорочується час до автоматичного вимкнення екрана — зазвичай до 30 секунд. Якщо ви часто читаєте щось з екрана, необхідність постійно торкатися його, щоб він не згас, може почати дратувати.

Смартфон заряджається Фото: Make Use Of

Функція "завжди увімкненого дисплея" (Always-On Display) — зручна опція, яка дозволяє бачити час і сповіщення, не торкаючись телефону. Оскільки вона помітно витрачає заряд акумулятора, на iPhone та більшості Android-смартфонів вона вимикається в режимі енергозбереження. Тому, якщо ви задаєтеся питанням, чому ця функція не працює, хоча вона у вас увімкнена, — можливо, справа саме в режимі енергозбереження.

Також можуть виникнути проблеми зі зв’язком. У режимі енергозбереження на iPhone, як правило, вимикається підтримка 5G — вона активується лише під час завантаження великих файлів або потокового відтворення відео. Оскільки фонова активність обмежується, додатки, що використовують служби геолокації, можуть працювати некоректно; це, зокрема, позначається на точності таких функцій, як передача даних про своє місцезнаходження в реальному часі.

Збільшення тривалості автономної роботи може бути незначним

Головна мета режиму енергозбереження — максимально подовжити час роботи телефону від одного заряду. В ідеалі це має додати кілька годин використання, перш ніж знадобиться підключити зарядний пристрій, але на практиці результат може бути скромнішим.

Можна припустити, що режим енергозбереження є найбільш ефективним, коли телефон перебуває в режимі очікування, а під час активного використання його користь помітно менша. Оскільки екран залишається увімкненим, а ви продовжуєте користуватися звичними додатками, економія енергії досягається лише за рахунок зниження частоти оновлення екрана та інших незначних обмежень.

Смартфони на зарядці Фото: androidpolice.com

YouTube-блогер PhoneBuff провів тест на розрядку акумулятора двох iPhone — на одному з них був увімкнений режим енергозбереження, а на іншому — вимкнений. З’ясувалося, що різниця в часі автономної роботи виявилася незначною. Щоправда, у тесті використовувалися дві моделі iPhone 12 з дисплеями, що працюють на частоті 60 Гц, що обмежило потенційну економію енергії, якої можна було б досягти за рахунок зниження частоти оновлення екрану. Втім, я й сам не помітив істотного збільшення часу роботи, увімкнувши режим енергозбереження на своєму iPhone 13 Pro — навіть попри те, що частота оновлення дисплея ProMotion при цьому знижується. По суті, витрата заряду залишилася приблизно такою самою, а ось користуватися пристроєм стало помітно менш комфортно через "рвану" анімацію.

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