Як оновити ПЗ на телевізорі Samsung, щоб він працював 10 років і довше (фото)
Смарт-телевізори Samsung можуть прослужити майже 10 років, але чи залишатиметься їхнє програмне забезпечення актуальним протягом усього цього часу? Розповідаємо, що потрібно знати про політику оновлень компанії.
Середній термін експлуатації смарт-телевізорів становить від 7 до 10 років, а оновлення програмного забезпечення відіграють ключову роль у підтримці їхньої функціональності протягом усього цього періоду, пише slashgear.com.
Операційна система Tizen OS, представлена понад 10 років тому, як і раніше, лежить в основі лінійки смарт-телевізорів Samsung. Але для яких моделей компанія випускає оновлення і як довго вони будуть підтримуватися?
У 2024 році компанія Samsung офіційно оголосила, що надаватиме безкоштовні оновлення для моделей, випущених починаючи з березня того ж року, а також для деяких моделей 2023 року. За заявою Samsung, оновлення для Tizen OS гарантовані протягом семи років з дати випуску пристрою. Це чудова новина для власників старіших моделей, які хочуть отримати доступ до актуальних функцій: у 2026 році Samsung планує розповсюдити найновішу версію інтерфейсу One UI для Tizen OS і на пристрої попередніх років випуску.
Окрім доступу до нових функцій та вдосконалень, є й інші важливі причини, щоб підтримувати програмне забезпечення смарт-телевізора в актуальному стані. Відмова від оновлень може зробити пристрій вразливим до кібератак. Крім того, деякі додатки можуть перестати працювати через зміну системних вимог.
Як оновити смарт-телевізор Samsung
Багато смарт-телевізорів підтримують автоматичне оновлення за умови підключення до Інтернету. На пристроях Samsung ця функція зазвичай увімкнена за замовчуванням під час початкового налаштування. Однак іноді може знадобитися виконати оновлення вручну — наприклад, якщо виникли проблеми з мережею.
Щоб переконатися, що автоматичне оновлення увімкнено, перейдіть до розділу "Налаштування" (Settings), а потім виберіть "Усі налаштування" (All Settings). У меню "Підтримка" (Support) знайдіть пункт "Оновлення ПЗ" (Software Update) і переконайтеся, що функція "Автооновлення" (Auto Update) увімкнена. Тепер доступні оновлення завантажуватимуться та встановлюватимуться автоматично — за умови наявності стабільного мережевого з’єднання.
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Якщо у вас виникли проблеми з мережею або ваш смарт-телевізор не підключений до Інтернету, ви можете виконати оновлення програмного забезпечення за допомогою USB-накопичувача. Для цього спочатку відформатуйте USB-накопичувач у файловій системі FAT32. Потім перейдіть до Центру завантажень Samsung (Samsung Downloads Center) і введіть назву або номер моделі вашого пристрою в рядок пошуку. На сторінці підтримки продукту, у розділі "Завантаження" (Downloads), ви знайдете файл з актуальною версією мікропрограми (прошивки). Завантажте та розпакуйте архів; при цьому важливо розмістити витягнуті файли в кореневому каталозі USB-накопичувача, а не в будь-якій папці. Після цього ви зможете оновити свій смарт-телевізор, скориставшись функцією оновлення програмного забезпечення (як описано вище) — переконайтеся, що USB-накопичувач правильно підключено до телевізора.
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