До 400 доларів: скільки можна заробити на продажу старих смартфонів Samsung (фото)
Телефони Samsung можуть зберігати напрочуд високу залишкову вартість — усе залежить від низки факторів. Ось що варто врахувати, перш ніж здавати старий Galaxy за програмою "трейд-ін" або продавати його.
Якщо смартфон Samsung у хорошому стані, його можна продати. Справа в тому, що телефони Apple і Samsung — одні з найліквідніших на вторинному ринку, проте остаточна сума, яку можна за них отримати, залежить від багатьох факторів. Ціна може коливатися від 12 до 400 доларів і більше, пише bgr.com.
Пристрої серії Samsung Galaxy користуються величезною популярністю, тому не дивно, що навіть старі моделі зберігають непогану вартість. Смартфони Galaxy мають низку переваг, які роблять їх затребуваними — навіть на вторинному ринку. Бренд має чудову репутацію, апаратне та програмне забезпечення відрізняється надійністю, а самі пристрої пропонують безліч корисних функцій: камери з високою роздільною здатністю, підтримку стилуса та високу продуктивність. Усі ці характеристики впливають на вартість (особливо під час купівлі з рук), але найбільше на ціну впливає вік пристрою. У міру того як нові технології стають дедалі досконалішими, старі моделі застарівають — насамперед тому, що вони вже не відповідають системним вимогам сучасного програмного забезпечення. Чим старіший телефон, тим нижча його вартість.
Вік — ключовий фактор, що впливає на залишкову вартість
Головним критерієм, що визначає вартість пристрою на вторинному ринку, є його вік. Так, за Galaxy Note 5 в ідеальному стані за програмою "трейд-ін" можна отримати близько 12 доларів. На вторинному ринку, наприклад, на eBay, вартість такого пристрою може коливатися від 30 доларів (без стилуса S Pen) до 70 доларів (у хорошому стані). Модель Note 5 була випущена у 2015 році — їй уже понад десять років. Вона, як і раніше, зберігає певну цінність, але та поступово знижується у міру появи більш потужних пристроїв — що цілком закономірно. Такі смартфони, як Galaxy Note 5, можна використовувати для інших цілей: наприклад, як електронну книгу, MP3-плеєр, мультимедійний програвач або як запасний телефон на випадок надзвичайних ситуацій.
Серед аналогічних моделей можна виділити Galaxy Note 8 (вартість при здачі в трейд-ін — близько 44 доларів у стані, близькому до нового), Galaxy Note 9 (80–91 долар у відмінному стані) та Galaxy Note 10 (від 15 до 146 доларів залежно від конкретної модифікації та стану). Якщо ж розглянути більш сучасні моделі, наприклад, Galaxy S23 Ultra, то тут ситуація із залишковою вартістю буде зовсім іншою. У стані, близькому до нового, S23 Ultra можна здати за програмою "трейд-ін" приблизно за 300 доларів, а на вторинному ринку такі пристрої в хорошому стані продаються за 350–455 доларів і вище.
Які параметри для вас є найважливішими під час купівлі зарядної станції?
Окрім віку, на вартість пристрою Samsung значний вплив має його стан. Чим старіший телефон, тим важливіше, щоб він був у ідеальному (майже новому) стані — в іншому разі його ціна помітно знижується. Наявність подряпин, тріщин на екрані, пошкодженого акумулятора або інших дефектів істотно знижує вартість пристрою при перепродажу або здачі в трейд-ін, що цілком логічно.
Чи варто продавати старий смартфон Samsung?
Такі пристрої, як Galaxy Note 5 або Note 9, як і раніше, є функціональними, однак їх продаж у магазин або через програму обміну (trade-in) навряд чи принесе відчутну вигоду — хіба що в рамках спеціальних акцій. Водночас модель Note 20, одна з останніх у лінійці Note, зберігає досить високу цінність. Незважаючи на те, що її "залізо" вже застаріло порівняно з Galaxy S26 Ultra, воно все ще чудово справляється з багатьма завданнями: емуляцією ігор, мобільним геймінгом, роботою з документами та іншими повсякденними справами. Це робить Note 20 непоганим варіантом для тих, хто шукає не найновіший, але при цьому потужний смартфон.
Чи можна продати будь-який телефон Samsung? Так. Але чи вартує це зусиль? Відповідь на це питання є суб’єктивною, проте доцільно визначити певний розумний часовий поріг. Оптимальний варіант — пристрої, випущені на початку 2020-х років. Наприклад, Galaxy Note 20 (у стані, близькому до нового, оцінюється в 116–200 доларів), Galaxy Z Fold 4 і Flip 4 (140–280 доларів), а також різні моделі серії Galaxy S20 (80–160 доларів) — усі вони зберігають достатню залишкову вартість. Отримані кошти можуть стати суттєвим внеском у придбання нового гаджета або будь-якого іншого бажаного товару.
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