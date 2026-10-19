Українці визначили найкращий ноутбук: MacBook і Xiaomi залишилися поза рейтингом (фото)

На думку більшості опитаних читачів Фокусу, найкращим ноутбуком є Lenovo.

Видання Фокус провело опитування серед своїх читачів щодо того, якими ноутбуками вони користуються. З-поміж восьми запропонованих варіантів більшість проголосувала за бренд Lenovo.

Ми поцікавилися у відвідувачів сайту focus.ua, яким ноутбукам вони віддають перевагу у роботі, навчанні та розвагах.

Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Фото: pcmag.com

Більшість респондентів (26 %) обрали відповідь "Lenovo".

Далі, з невеликим відривом у 5 %, йде продукція Asus. Її обрали 21 % тих, хто голосував.

Третє місце з істотним відривом посіла HP — 14%.

Acer і Dell отримали по 10% голосів кожна.

"Інший варіант" обрали 9% опитаних.

MacBook від Apple отримав 8% голосів.

За Xiaomi проголосували лише 3% респондентів.

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Ноутбук MacBook Фото: slashgear.com

Раніше ми повідомляли про те, що на ринок вийшов новий бюджетний ноутбук на базі Windows. Компанія HP поповнила свою серію OmniBook 3 більш доступним ноутбуком, який оснащений менш потужним процесором та пропонує кілька варіантів обсягу оперативної пам’яті й накопичувача на вибір.

Також писали про 3 потужні смартфони, які можна придбати замість OnePlus 16. Йдеться про таких конкурентів, як Samsung Galaxy S26, Motorola Razr Ultra (2025) та Google Pixel 11.