Украинцы назвали лучший ноутбук: MаcBook и Xiaomi остались за бортом (фото)

По мнению большинства опрошенных читателей Фокуса, лучшим ноутбуком является Lenovo.

Издание Фокус провело опрос среди своих читателей касательно того, какими ноутбуками они пользуются. Из предложенных восьми вариантов большинство проголосовало за бренд Lenovo.

Мы поинтересовались у посетителей сайта focus.ua, каким ноутбукам они отдают предпочтение в работе, учебе, развлечениях.

Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Фото: pcmag.com

Большинство респондентов (26%) выбрали ответ Lenovo.

Далее с небольшим отрывом в 5% следует продукция Asus. Ее выбрали 21% голосовавших.

Третье место с существенным отрывом у HP — 14%.

Acer и Dell получили по 10% голосов каждый.

"Другой вариант" выбрали 9% опрошенных.

MаcBook от Apple достались 8% голосов.

За Xiaomi проголосовали только 3% респондентов.

Видео дня

Ноутбук MаcBook Фото: slashgear.com

Ранее мы сообщали о том, что вышел на рынок новый бюджетный ноутбук на Windows. Компания HP пополнила свою серию OmniBook 3 более доступным ноутбуком, который предлагает менее мощный процессор и несколько вариантов объема оперативной памяти и хранилища на выбор.

Также писали про 3 мощных смартфона, которые можно купить вместо OnePlus 16. Речь идет о таких конкурентах, как Samsung Galaxy S26, Motorola Razr Ultra (2025) и Google Pixel 11.