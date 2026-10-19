3 мощных смартфона, которые можно купить вместо OnePlus 16: Samsung, Motorola, Pixel (фото)

В обзоре приняли участие следующие конкуренты — Samsung Galaxy S26, Motorola Razr Ultra (2025) и Google Pixel 11.

Одни смартфоны делают упор на процессорную мощность и игровые функции, другие — на более качественные камеры. Эксперты подобрали устройства, которые предлагают схожую концепцию и могут стать достойной альтернативой OnePlus 16, пишет bgr.com.

Samsung Galaxy S26

Смартфон Samsung Galaxy S26 Фото: Android Central

Устройство оснащено процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy и 12 ГБ оперативной памяти, чего более чем достаточно для игр и других ресурсоемких приложений, в том числе в режиме многозадачности.

Смартфон получил 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей с адаптивной частотой обновления до 120 Гц, при этом его вес составляет всего 167 граммов. Во время акций модель без привязки к оператору можно приобрести примерно за 899 долларов (цена может меняться в зависимости от спецпредложений).

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Еще одно преимущество смартфонов Samsung — гарантия получения обновлений безопасности в течение 7 лет; по уровню поддержки устройства компании входят в число лучших на рынке Android-смартфонов.

Что касается камер, S26 оснащен основным сенсором на 50 Мп, сверхширокоугольным объективом на 12 Мп и телеобъективом на 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом. Однако емкость аккумулятора S26 заметно меньше, чем у OnePlus 16 — всего 4300 мАч.

Motorola Razr Ultra (2025)

Смартфон Motorola Razr Ultra (2025) Фото: zdnet.com

Motorola Razr Ultra (2025) — интересный складной смартфон, оснащенный процессором Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Он отлично подойдет как геймерам, так и тем, кому требуется больше пространства для многозадачности.

Несмотря на то что модель относится к предыдущему поколению по сравнению с большинством аналогичных устройств, установленный в ней чип по-прежнему демонстрирует высокую производительность. При этом смартфон можно приобрести по более привлекательной цене — около 799 долларов, что сопоставимо со стоимостью OnePlus 16.

Одним из преимуществ этого складного устройства является его компактность — такой телефон удобно разместить в сумке. В разложенном виде Razr Ultra предлагает 7-дюймовый дисплей с частотой обновления 165 Гц. Внешний 4-дюймовый экран позволяет запускать некоторые приложения и просматривать уведомления, не раскрывая устройство. Конструкция шарнира дает возможность зафиксировать смартфон на поверхности, что удобно для фото- и видеосъемки. Однако стоит отметить отсутствие отдельного телеобъектива, а емкость аккумулятора составляет 4700 мАч.

Google Pixel 11

Смартфон Google Pixel 11 Фото: gsmarena.com

Pixel 11 вполне может стать альтернативой OnePlus 16. В базовой конфигурации устройство оснащено процессором Tensor G6, 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Смартфон получил 6,3-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления до 120 Гц, а во время распродаж его можно приобрести за 799 долларов.

Система камер включает основной модуль на 48 Мп, сверхширокоугольный объектив на 13 Мп и телеобъектив на 10,8 Мп с 5-кратным оптическим зумом (для сравнения, у OnePlus 16 зум составляет 3x). Google Pixel 11 расширяет возможности съемки и редактирования: пользователям доступны инструменты для удаления нежелательных объектов, исправления размытых снимков и качественной фотосъемки в условиях низкой освещенности.

Емкость аккумулятора составляет 4985 мАч — это меньше, чем у OnePlus 16, а экран предоставляет чуть меньше пространства для игр или просмотра видео. Для тех, кто предпочитает "чистый" Android, Pixel станет отличным выбором: смартфон предлагает интерфейс без сторонних надстроек и предоставляет ранний доступ к ряду функций от Google.

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