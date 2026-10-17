Как работает сервис Starlink Direct-to-Cell на смартфоне: что он может, а что — нет (фото)

Спутниковая мобильная связь уже стала реальностью. Правда, есть свои нюансы, да и сама технология пока находится на начальном этапе развития.

Возможности Starlink Direct-to-Cell в мире довольно широки. Существует более 20 оптимизированных приложений: от мессенджеров (поддерживающих как SMS, так и интернет-сообщения, включая видео) до сервисов для навигации, фитнеса, отслеживания погоды и получения информации о безопасности. Но стоит учитывать и важные ограничения: скорость передачи данных невелика, покрытие пока может быть нестабильным, пишет bgr.com.

Тестирование Starlink Direct-to-Cell

Спутники Starlink на низкой околоземной орбите работают как мощные вышки 4G LTE. В ходе части испытательного периода исследователи из Мадридского политехнического университета (Universidad Politécnica de Madrid) при содействии компании Weplan Analytics оценили скорость соединения в благоприятных условиях — она составила 4 Мбит/с. Изменения в нормативном регулировании и технические усовершенствования могут позволить увеличить этот показатель примерно до 12 Мбит/с, однако для реализации таких улучшений потребуется время.

Видео дня

Подключение смартфона к Starlink Direct-to-Cell Фото: unsplash.com

Starlink Direct-to-Cell в реальных условиях

Один из участников бета-тестирования в апреле сообщил, что смог совершить видеозвонок через WhatsApp, находясь в Национальном лесу Анджелес (Angeles National Forest) недалеко от Лос-Анджелеса. Сервисы видеосвязи компании Meta используют для передачи данных высокоэффективный кодек AV1 (вместо традиционных стандартов, таких как H.264) — именно поэтому WhatsApp и Facebook Messenger включены в список приложений, поддерживаемых T-Satellite.

Позднее другой пользователь, протестировавший соединение T-Satellite недалеко от острова Кауаи (Гавайи), зафиксировал скорость входящего трафика 1,7 Мбит/с, исходящего — около 200 кбит/с, а задержку сигнала (latency) — более 200 мс. SpaceX стремится сократить задержку для владельцев специализированных терминалов до 20 мс, но только время покажет, удастся ли компании достичь этой цели.

Опрос Какие параметры для вас самыми важными при покупке зарядной станции? Опрос открыт до Цена Емкость (Вт·ч) и мощность (Вт) Скорость зарядки самой станции Вес и габариты Количество и типы разъемов (USB, розетки 220V) Бренд и отзывы Возможность подключения солнечных панелей Другие Голосувати

Ограничения покрытия Starlink Direct-to-Cell

Одним из главных преимуществ спутникового интернета обычно считается возможность подключения практически в любой точке мира, но на практике до сих пор некоторые территории все еще не включены в официальный список покрытия. Благодаря роуминговым соглашениям услугой также можно пользоваться в Австралии, Канаде, Японии и Новой Зеландии, однако в Японии, например, отправить текстовое сообщение в экстренные службы через этот сервис не получится.

Спутники Starlink Фото: Facebook

Важно отметить, что покрытие доступно не всегда — даже если у вас есть прямой обзор неба. Услуга предоставляется через eSIM, поэтому потребуется совместимый телефон, поддерживающий частотные диапазоны LTE оператора. Кроме того, необходимо настроить устройство так, чтобы при отсутствии сигнала от вашего оператора оно автоматически переключалось на eSIM-профиль. На практике это означает, что могут возникнуть ситуации, когда телефон не сможет самостоятельно решить, к чему лучше подключиться — к удаленной наземной базовой станции или к сети Starlink; в таких случаях стоит проявить терпение и, возможно, немного переместиться в пространстве.

Ранее писали про 5 лучших складных смартфонов 2026 года. В обзор попали следующие телефоны: Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, iPhone Duo, Honor Magic V6, Google Pixel 11 Pro Fold и Samsung Galaxy Z Flip 8.