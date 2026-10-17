Як працює сервіс Starlink Direct-to-Cell на смартфоні: що він може, а що — ні (фото)

Супутниковий мобільний зв'язок уже став реальністю. Щоправда, є свої нюанси, та й сама технологія поки що перебуває на початковому етапі розвитку.

Можливості Starlink Direct-to-Cell у світі досить широкі. Існує понад 20 оптимізованих додатків: від месенджерів (що підтримують як SMS, так і інтернет-повідомлення, включаючи відео) до сервісів для навігації, фітнесу, відстеження погоди та отримання інформації про безпеку. Але варто враховувати й важливі обмеження: швидкість передачі даних невелика, покриття поки що може бути нестабільним, пише bgr.com.

Тестування Starlink Direct-to-Cell

Супутники Starlink на низькій навколоземній орбіті працюють як потужні вишки 4G LTE. Під час частини випробувального періоду дослідники з Мадридського політехнічного університету (Universidad Politécnica de Madrid) за сприяння компанії Weplan Analytics оцінили швидкість з'єднання в сприятливих умовах — вона склала 4 Мбіт/с. Зміни в нормативному регулюванні та технічні вдосконалення можуть дозволити збільшити цей показник приблизно до 12 Мбіт/с, однак для реалізації таких покращень знадобиться час.

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Підключення смартфона до Starlink Direct-to-Cell Фото: unsplash.com

Starlink Direct-to-Cell у реальних умовах

Один із учасників бета-тестування у квітні повідомив, що зміг здійснити відеодзвінок через WhatsApp, перебуваючи в Національному лісі Анджелес (Angeles National Forest) неподалік від Лос-Анджелеса. Сервіси відеозв’язку компанії Meta використовують для передачі даних високоефективний кодек AV1 (замість традиційних стандартів, таких як H.264) — саме тому WhatsApp і Facebook Messenger включені до списку додатків, що підтримуються T-Satellite.

Пізніше інший користувач, який протестував з’єднання T-Satellite неподалік від острова Кауаї (Гаваї), зафіксував швидкість вхідного трафіку 1,7 Мбіт/с, вихідного — близько 200 кбіт/с, а затримку сигналу (latency) — понад 200 мс. SpaceX прагне скоротити затримку для власників спеціалізованих терміналів до 20 мс, але тільки час покаже, чи вдасться компанії досягти цієї мети.

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Обмеження покриття Starlink Direct-to-Cell

Однією з головних переваг супутникового інтернету зазвичай вважається можливість підключення практично в будь-якій точці світу, але на практиці досі деякі території все ще не включені до офіційного переліку зон покриття. Завдяки угодам про роумінг послугою також можна користуватися в Австралії, Канаді, Японії та Новій Зеландії, однак у Японії, наприклад, надіслати текстове повідомлення до екстрених служб через цей сервіс не вдасться.

Супутники Starlink Фото: Facebook

Важливо зазначити, що покриття доступне не завжди — навіть якщо у вас є прямий огляд неба. Послуга надається через eSIM, тому знадобиться сумісний телефон, що підтримує частотні діапазони LTE оператора. Крім того, необхідно налаштувати пристрій так, щоб за відсутності сигналу від вашого оператора він автоматично перемикався на eSIM-профіль. На практиці це означає, що можуть виникнути ситуації, коли телефон не зможе самостійно вирішити, до чого краще підключитися — до віддаленої наземної базової станції чи до мережі Starlink; у таких випадках варто проявити терпіння і, можливо, трохи переміститися в просторі.

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