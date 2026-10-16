Топ 5 складаних смартфонів 2026 від Apple, Honor, Samsung та Pixel: вичерпний огляд (фото)

До огляду увійшли такі телефони: Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, iPhone Duo, Honor Magic V6, Google Pixel 11 Pro Fold та Samsung Galaxy Z Flip 8.

Обираючи складаний смартфон у 2026 році, варто звернути увагу не лише на лінійки Samsung Galaxy Z Fold та Z Flip. На ринок вийшла компанія Apple з моделлю iPhone Duo, Google оновила свій Pixel 11 Pro Fold, а Honor представила Magic V6 — пристрій у вигляді "книжки", оснащений акумулятором ємністю 6660 мА·год, пише gizmochina.com.

Кожен із цих смартфонів пропонує свій підхід до використання складаного форм-фактора. Одні моделі роблять ставку на великий внутрішній дисплей і багатозадачність, інші — на час автономної роботи, якість камер або звичний користувацький інтерфейс. Істотно відрізняється й вартість пристроїв, особливо якщо порівнювати перший складаний смартфон від Apple або топову модель від Samsung.

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Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Фото: PCMag

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra зберігає високий і вузький дизайн, представлений у торішній моделі Galaxy Z Fold 7, але тепер під новою назвою. Його внутрішній 8-дюймовий дисплей забезпечує достатньо простору для багатозадачності, а зовнішній 6,5-дюймовий екран дозволяє виконувати повсякденні завдання, не розкладаючи пристрій. Обидва дисплеї підтримують частоту оновлення 120 Гц, а пікова яскравість внутрішнього екрана сягає 3000 ніт. Крім того, Samsung додала антиблікове покриття на внутрішній дисплей.

Смартфон працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, оснащений 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем об’ємом до 1 ТБ. Пристрій постачається з попередньо встановленою ОС Android 17 та оболонкою One UI 9, яка адаптує програмні функції Samsung для великого складаного екрану.

Камери — ще одна важлива складова цих пристроїв. Система камер на задній панелі включає основний модуль на 200 Мп із можливістю двократного зуму (якість якого можна порівняти з оптичним), надширококутний об'єктив на 50 Мп (який замінив 12-мегапіксельний сенсор у торішній моделі) та телеоб'єктив на 10 Мп із трикратним зумом. Крім того, обидва дисплеї оснащені 10-мегапіксельними фронтальними камерами для селфі.

Компанія збільшила ємність акумулятора до 5000 мА·год (порівняно з 4400 мА·год у моделі Fold 7), при цьому швидкість заряджання залишилася колишньою: 45 Вт при дротовому підключенні та 20 Вт — при бездротовому. Вага пристрою становить 215 г, а товщина — 4,1 мм у розкладеному стані та 8,9 мм у складеному; таким чином, за вагою новинка практично не відрізняється від свого попередника.

Усе це пропонується за високою ціною. Версія з 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті коштує 2099 доларів, а модель із 512 ГБ пам’яті — 2299 доларів. Покупцям, яким потрібно більше пам’яті, доступний варіант із 16 ГБ ОЗУ та накопичувачем на 1 ТБ за 2699 доларів — це найдорожчий смартфон у цьому списку.

iPhone Duo

iPhone Duo Фото: Скриншот

Перший складаний пристрій від Apple дає користувачам iPhone можливість перейти на екран більшого розміру, залишаючись при цьому в екосистемі iOS.

Компанія встановила ціни на рівні преміальних складаних смартфонів Samsung. Модель із 256 ГБ пам’яті коштує 1999 доларів, версія на 512 ГБ — 2199 доларів, а модель із 1 ТБ — 2599 доларів. Топова версія з 2 ТБ пам'яті обійдеться в 3199 доларів. Початкова ціна пристрою на 100 доларів нижча за вартість Galaxy Z Fold 8 Ultra, але на 100 доларів вища за ціну стандартного Galaxy Z Fold 8.

iPhone Duo оснащений внутрішнім складаним OLED-дисплеєм діагоналлю 7,6 дюйма та зовнішнім OLED-екраном діагоналлю 5,4 дюйма. Обидва дисплеї підтримують технологію ProMotion із частотою оновлення 120 Гц і досягають пікової яскравості 3000 ніт.

Рама та кришка шарніра виготовлені з титану 5-го класу, а передня та задня панелі захищені склом Ceramic Shield. Пристрій також має клас захисту IP68.

Смартфон працює на базі Apple A20 Pro, оснащеного шестиядерним процесором, семиядерним графічним прискорювачем та системою охолодження з випарною камерою. iPhone Duo працює під управлінням iOS 27 і оснащений двома 48-мегапіксельними основними камерами — стандартною та надширококутною. Пристрій підтримує зум із якістю, порівнянною з оптичним (до 2x), однак окремого телеоб'єктива в ньому немає. Для селфі передбачена 12-мегапіксельна фронтальна камера.

Акумулятор розміщений у двох половинах корпусу; за заявою Apple, його заряду вистачає на 31 годину відтворення відео на внутрішньому дисплеї або на 44 години — на зовнішньому. Завдяки швидкій дротовій зарядці рівень заряду можна довести приблизно до 50 % всього за 20 хв.; також підтримується бездротова зарядка MagSafe.

Honor Magic V6

Смартфон Honor Magic V6 Фото: androidpolice.com

Тим, хто віддає перевагу акумулятору більшої ємності, навіть якщо це йде на шкоду мінімальній товщині корпусу, варто звернути увагу на Honor Magic V6. Глобальна версія пристрою оснащена кремнієво-вуглецевим акумулятором ємністю 6660 мА·год — це найбільший показник серед усіх розглянутих тут складаних смартфонів формату "книжка". Пристрій підтримує дротову зарядку потужністю 80 Вт і бездротову — 66 Вт, а версії для китайського ринку комплектуються ще більш ємними акумуляторами: на 6850 мА·год і 7150 мА·год.

Смартфон працює на базі процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5 у поєднанні з 16 ГБ оперативної пам’яті. Внутрішній дисплей з діагоналлю 7,95 дюйма має роздільну здатність 2172 x 2352 пікселів, а зовнішній екран — діагональ близько 6,5 дюйма. В якості програмної оболонки використовується MagicOS 10 на базі Android 16.

Компанія також приділила особливу увагу міцності пристрою. Magic V6 захищений відповідно до стандартів IP68 та IP69, а в конструкції шарніра використано сталь із межею міцності 2800 МПа. За заявою виробника, шарнір розрахований на 500 000 циклів складання, а згин на внутрішньому екрані став на 44% менш помітним порівняно з попередньою моделлю — Magic V5.

Незважаючи на потужний акумулятор, смартфон залишається досить тонким: у розкладеному стані його товщина становить 4,1 мм, а в складеному — від 8,8 до 9 мм (залежно від версії). Вага пристрою коливається від 219 до 224 грамів.

Система камер включає основний сенсор на 50 Мп, ультраширококутний об'єктив на 50 Мп та перископічний телеоб'єктив на 64 Мп із 3-кратним оптичним зумом і системою стабілізації CIPA 6.5. На обох дисплеях передбачені 20-мегапіксельні фронтальні камери.

Google Pixel 11 Pro Fold

Google Pixel 11 Pro Fold Фото: Android Central

Цей смартфон пропонує інший підхід порівняно зі складаними пристроями Samsung: поєднання великого гнучкого дисплея, фірмової версії Android від Google та тривалої програмної підтримки. Вартість пристрою починається від 1899 доларів за версію з 256 ГБ вбудованої пам'яті — це на 100 доларів дорожче за стартову ціну Pixel 10 Pro Fold. Модель із 512 ГБ пам’яті коштуватиме 2019 доларів, а версія з 1 ТБ — 2249 доларів.

Усі конфігурації оснащені 16 ГБ оперативної пам’яті та процесором Google Tensor G6. Смартфон працює під управлінням Android 17; Google обіцяє 7 років оновлень операційної системи, патчів безпеки та функцій Pixel Drops.

Компанії вдалося зменшити вагу та товщину пристрою. Смартфон важить 239 г (проти 258 г у попередньої моделі), а товщина корпусу становить 10,1 мм у складеному стані та 5 мм — у розкладеному. Внутрішній дисплей має діагональ 8 дюймів, зовнішній — 6,5 дюйма. Пікова яскравість обох екранів сягає 3600 ніт, що, за заявою Google, приблизно на 20% перевищує показники Pixel 10 Pro Fold.

Pixel 11 Pro Fold зберіг клас захисту IP68, а конструкція пристрою, за словами Google, стала втричі міцнішою, ніж у попереднього покоління. Ємність акумулятора, навпаки, зменшилася — з 5015 мА·год до 4806 мА·год. Проте Google обіцяє понад 24 години автономної роботи. Підтримується дротова зарядка потужністю 30 Вт, що дозволяє зарядити пристрій до 50% за 30 хв., а також магнітна бездротова зарядка стандарту Qi2.2 потужністю до 25 Вт.

Система камер включає основний модуль на 48 Мп, надширококутний об'єктив на 10,5 Мп і телеоб'єктив на 10,8 Мп із 5-кратним оптичним зумом. Крім того, кожен із дисплеїв оснащений 10-мегапіксельною селфі-камерою. У серію Pixel 11 Pro компанія Google додала HiLight — настроюваний світловий індикатор сповіщень, розташований на задній панелі смартфона.

Samsung Galaxy Z Flip 8

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 Фото: Mashable

Samsung Galaxy Z Flip 8 складається навпіл, являючи собою більш компактну альтернативу моделям у форматі "книжка", які також представлені в цьому списку. Його вартість починається від 1199,99 долара — це на 100 доларів дорожче, ніж коштував Galaxy Z Flip 7.

Нова модель від Samsung стала тоншою та легшою за всі свої попередниці в лінійці Flip. У розкладеному стані товщина пристрою становить 6,1 мм (проти 6,5 мм у Flip 7), а вага — 180 г. Смартфон оснащений внутрішнім 6,9-дюймовим дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц та зовнішнім екраном діагоналлю 4,1 дюйма. Корпус виготовлено з використанням алюмінію Armor Aluminum, а сам пристрій захищений за стандартом IP48.

У цьому поколінні особливу увагу приділено зовнішньому екрану. За допомогою ШІ-асистента Gemini можна запускати підтримувані завдання безпосередньо з цього дисплея, а функція Now Brief відображає персоналізовані картки. Користувачі також можуть створювати власні картки за допомогою текстових запитів, налаштовуючи інформацію, що відображається, без необхідності відкривати смартфон.

Зміни в апаратному забезпеченні є більш скромними. Ємність акумулятора залишилася колишньою — 4300 мА·год; підтримується дротова зарядка потужністю 25 Вт та бездротова — 15 Вт. Також збереглися основні камери: 50-мегапіксельний головний модуль і 12-мегапіксельний надширококутний об'єктив, перенесені з минулорічної моделі.

Модель процесора залежить від регіону продажу: на одні ринки пристрій постачається з чіпом Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, на інші — з процесором Samsung Exynos 2600. Galaxy Z Flip 8 працює під управлінням Android 17 з фірмовою оболонкою One UI 9; Samsung обіцяє підтримку до 7 великих оновлень операційної системи. Як і в разі з іншими сучасними смартфонами Samsung, у комплект поставки не входить зарядний пристрій, а слот для картки пам’яті microSD відсутній.

Раніше повідомлялося, що замість оновлення смартфона можна розглянути можливість заміни акумулятора, але лише в тому випадку, якщо його залишкова ємність впала нижче 80%.