Топ-5 складных смартфонов 2026 года от Apple, Honor, Samsung и Pixel: тотальный обзор (фото)

В обзор попали следующие телефоны: Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, iPhone Duo, Honor Magic V6, Google Pixel 11 Pro Fold и Samsung Galaxy Z Flip 8.

При выборе складного смартфона в 2026 году стоит обратить внимание не только на линейки Samsung Galaxy Z Fold и Z Flip. На рынок вышла компания Apple с моделью iPhone Duo, Google обновила свой Pixel 11 Pro Fold, а Honor представила Magic V6 — устройство в виде "книжки", оснащенное аккумулятором емкостью 6660 мАч, пишет gizmochina.com.

Каждый из этих смартфонов предлагает свой подход к использованию складного форм-фактора. Одни модели делают ставку на большой внутренний дисплей и многозадачность, другие — на время автономной работы, качество камер или привычный пользовательский интерфейс. Существенно различается и стоимость устройств, особенно если рассматривать первый складной смартфон от Apple или топовую модель от Samsung.

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Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Фото: PCMag

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra сохраняет высокий и узкий дизайн, представленный в прошлогоднем Galaxy Z Fold 7, но теперь под новым названием. Его внутренний 8-дюймовый дисплей предоставляет достаточно пространства для многозадачности, а внешний 6,5-дюймовый экран позволяет выполнять повседневные задачи, не раскрывая устройство. Оба дисплея поддерживают частоту обновления 120 Гц, а пиковая яркость внутреннего экрана достигает 3000 нит. Кроме того, Samsung добавила антибликовое покрытие на внутренний дисплей.

Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, оснащен 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом до 1 ТБ. Устройство поставляется с предустановленной ОС Android 17 и оболочкой One UI 9, адаптирующей программные функции Samsung для большого складного экрана.

Камеры — еще одна важная составляющая этих устройств. Система камер на задней панели включает основной модуль на 200 Мп с возможностью двукратного зума (с качеством, сопоставимым с оптическим), сверхширокоугольный объектив на 50 Мп (пришедший на смену 12-мегапиксельному сенсору в прошлогодней модели) и телеобъектив на 10 Мп с трехкратным зумом. Кроме того, оба дисплея оснащены 10-мегапиксельными фронтальными камерами для селфи.

Компания увеличила емкость аккумулятора до 5000 мАч (по сравнению с 4400 мАч у модели Fold 7), при этом скорость зарядки осталась прежней: 45 Вт при проводном подключении и 20 Вт — при беспроводном. Вес устройства составляет 215 г, а толщина — 4,1 мм в разложенном состоянии и 8,9 мм в сложенном; таким образом, по весу новинка практически не отличается от своего предшественника.

Все это предлагается по высокой цене. Версия с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти стоит 2099 долларов, а модель с 512 ГБ памяти — 2299 долларов. Покупателям, которым требуется больше памяти, доступен вариант с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ за 2699 долларов — это самый дорогой смартфон в данном списке.

iPhone Duo

iPhone Duo Фото: Скриншот

Первое складное устройство от Apple дает пользователям iPhone возможность перейти на экран большего размера, оставаясь при этом в экосистеме iOS.

Компания установила цены на уровне премиальных складных смартфонов Samsung. Модель с 256 ГБ памяти стоит 1999 долларов, версия на 512 ГБ — 2199 долларов, а модель с 1 ТБ — 2599 долларов. Топовая версия с 2 ТБ памяти обойдется в 3199 долларов. Начальная цена устройства на 100 долларов ниже стоимости Galaxy Z Fold 8 Ultra, но на 100 долларов выше цены стандартного Galaxy Z Fold 8.

iPhone Duo оснащен внутренним складным OLED-дисплеем диагональю 7,6 дюйма и внешним OLED-экраном диагональю 5,4 дюйма. Оба дисплея поддерживают технологию ProMotion с частотой обновления 120 Гц и достигают пиковой яркости 3000 нит.

Рама и крышка шарнира выполнены из титана 5-го класса, а передняя и задняя панели защищены стеклом Ceramic Shield. Устройство также имеет класс защиты IP68.

Смартфон работает на базе Apple A20 Pro, оснащенного шестиядерным процессором, семиъядерным графическим ускорителем и системой охлаждения с испарительной камерой. iPhone Duo функционирует под управлением iOS 27 и оснащен двумя 48-мегапиксельными основными камерами — стандартной и сверхширокоугольной. Устройство поддерживает зум с качеством, сопоставимым с оптическим (до 2x), однако отдельного телеобъектива в нем нет. Для селфи предусмотрена 12-мегапиксельная фронтальная камера.

Аккумулятор разделен между двумя половинками корпуса; по заявлению Apple, его заряда хватает на 31 ч воспроизведения видео на внутреннем дисплее или на 44 ч — на внешнем. Благодаря быстрой проводной зарядке уровень заряда можно довести примерно до 50% всего за 20 мин.; также поддерживается беспроводная зарядка MagSafe.

Honor Magic V6

Смартфон Honor Magic V6 Фото: androidpolice.com

Тем, кто предпочитает более емкий аккумулятор в ущерб минимальной толщине корпуса, стоит обратить внимание на Honor Magic V6. Глобальная версия устройства оснащена кремниево-углеродным аккумулятором емкостью 6660 мА·ч — это самый большой показатель среди всех рассмотренных здесь складных смартфонов формата "книжка". Аппарат поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную — 66 Вт, а версии для китайского рынка комплектуются еще более емкими батареями: на 6850 мА·ч и 7150 мА·ч.

Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти. Внутренний дисплей с диагональю 7,95 дюйма имеет разрешение 2172 x 2352 пикселя, а внешний экран — диагональ около 6,5 дюйма. В качестве программной оболочки используется MagicOS 10 на базе Android 16.

Компания также уделила особое внимание прочности устройства. Magic V6 защищен по стандартам IP68 и IP69, а в конструкции шарнира применена сталь с пределом прочности 2800 МПа. По заявлению производителя, шарнир рассчитан на 500 000 циклов складывания, а складка на внутреннем экране стала на 44% менее заметной по сравнению с предыдущей моделью — Magic V5.

Несмотря на внушительный аккумулятор, смартфон остается довольно тонким: в разложенном состоянии его толщина составляет 4,1 мм, а в сложенном — от 8,8 до 9 мм (в зависимости от версии). Вес устройства варьируется от 219 до 224 граммов.

Система камер включает основной сенсор на 50 Мп, ультраширокоугольный объектив на 50 Мп и перископический телеобъектив на 64 Мп с 3-кратным оптическим зумом и системой стабилизации CIPA 6.5. На обоих дисплеях предусмотрены 20-мегапиксельные фронтальные камеры.

Google Pixel 11 Pro Fold

Google Pixel 11 Pro Fold Фото: Android Central

Смартфон предлагает иной подход по сравнению со складными продуктами Samsung: сочетание большого гибкого дисплея, фирменной версии Android от Google и длительной программной поддержки. Стоимость устройства начинается от 1899 долларов за версию с 256 ГБ встроенной памяти — это на 100 долларов дороже начальной цены Pixel 10 Pro Fold. Модель с 512 ГБ памяти обойдется в 2019 долларов, а версия с 1 ТБ — в 2249 долларов.

Все конфигурации оснащены 16 ГБ оперативной памяти и процессором Google Tensor G6. Смартфон работает под управлением Android 17; Google обещает 7 лет обновлений операционной системы, патчей безопасности и функций Pixel Drops.

Компании удалось уменьшить вес и толщину устройства. Смартфон весит 239 г (против 258 г у предыдущей модели), а толщина корпуса составляет 10,1 мм в сложенном виде и 5 мм — в разложенном. Внутренний дисплей имеет диагональ 8 дюймов, внешний — 6,5 дюйма. Пиковая яркость обоих экранов достигает 3600 нит, что, по заявлению Google, примерно на 20% выше показателей Pixel 10 Pro Fold.

Pixel 11 Pro Fold сохранил класс защиты IP68, а конструкция устройства, по словам Google, стала в три раза прочнее, чем у предыдущего поколения. Емкость аккумулятора, напротив, уменьшилась — с 5015 мАч до 4806 мАч. Тем не менее, Google обещает более 24 ч автономной работы. Поддерживается проводная зарядка мощностью 30 Вт, позволяющая зарядить устройство до 50% за 30 мин., а также магнитная беспроводная зарядка стандарта Qi2.2 мощностью до 25 Вт.

Система камер включает основной модуль на 48 Мп, сверхширокоугольный объектив на 10,5 Мп и телеобъектив на 10,8 Мп с 5-кратным оптическим зумом. Кроме того, каждый из дисплеев оснащен 10-мегапиксельной селфи-камерой. В серию Pixel 11 Pro компания Google добавила HiLight — настраиваемый световой индикатор уведомлений, расположенный на задней панели смартфона.

Samsung Galaxy Z Flip 8

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 Фото: Mashable

Samsung Galaxy Z Flip 8 складывается пополам, представляя собой более компактную альтернативу моделям формата "книжка", также представленным в этом списке. Его стоимость начинается от 1199,99 доллара — это на 100 долларов дороже, чем стоил Galaxy Z Flip 7.

Новая модель от Samsung стала тоньше и легче всех своих предшественников в линейке Flip. В разложенном состоянии толщина устройства составляет 6,1 мм (против 6,5 мм у Flip 7), а вес — 180 г. Смартфон оснащен внутренним 6,9-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и внешним экраном диагональю 4,1 дюйма. Корпус выполнен с использованием алюминия Armor Aluminum, а само устройство защищено по стандарту IP48.

В этом поколении особое внимание уделено внешнему экрану. С помощью ИИ-ассистента Gemini можно запускать поддерживаемые задачи прямо с этого дисплея, а функция Now Brief отображает персонализированные карточки. Пользователи также могут создавать собственные карточки с помощью текстовых запросов, настраивая отображаемую информацию без необходимости раскрывать смартфон.

Аппаратные изменения более скромные. Емкость аккумулятора осталась прежней — 4300 мА·ч; поддерживается проводная зарядка мощностью 25 Вт и беспроводная — 15 Вт. Также сохранены основные камеры: 50-мегапиксельный главный модуль и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, перешедшие из прошлогодней модели.

Модель процессора зависит от региона продаж: на одни рынки устройство поставляется с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, на другие — с процессором Samsung Exynos 2600. Galaxy Z Flip 8 работает под управлением Android 17 с фирменной оболочкой One UI 9; Samsung обещает поддержку до 7 крупных обновлений операционной системы. Как и в случае с другими современными смартфонами Samsung, в комплект поставки не входит зарядное устройство, а слот для карты памяти microSD отсутствует.

Ранее писали, что вместо обновления смартфона можно рассмотреть замену аккумулятора, но только в том случае, если его остаточная емкость упала ниже 80%.