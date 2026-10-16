Что лучше: заменить аккумулятор в старом телефоне или купить новый смартфон? (фото)

Вместо обновления в этом году можно продолжать пользоваться своим текущим смартфоном и дождаться выхода более поздних моделей. В качестве варианта можно рассмотреть замену аккумулятора, но только в том случае, если его остаточная емкость упала ниже 80%.

На примере смартфонов бренда Pixel эксперты рассказали, стоит ли пользоваться моделями 2-3-летней давности, или все же купить новинку 2026 года. Об этом пишет издание bgr.com.

В нынешних реалиях использование смартфона Pixel 2024 или 2025 года выглядит более разумным решением, чем покупка новейшей модели. Производители смартфонов были вынуждены поднять цены из-за кризиса на рынке оперативной памяти, вызванного активным внедрением технологий ИИ. Google — не исключение: цена на базовый Pixel 11 начинается от 899 долларов, что на 100 долларов дороже, чем стоили Pixel 9 и Pixel 10 на старте. И хотя объем встроенной памяти теперь составляет 256 ГБ (вместо 128 ГБ), существенных улучшений в устройстве немного.

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Показательный пример — производительность процессора Tensor G6: по "чистой" мощности он заметно отстает от конкурентов. В бенчмарках чип проигрывает процессору A20 Pro, установленному в iPhone 18 Pro, и даже уступает чипу A19 из iPhone 17. Более того, как отмечает издание Tom's Guide, Tensor G6 не превосходит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm, на базе которого работает Samsung Galaxy S26. Замена аккумулятора в старом смартфоне Pixel обойдется значительно дешевле, чем покупка нового устройства, однако такая замена может вовсе не потребоваться — у многих владельцев Pixel 9 и Pixel 10 батареи могут быть еще в хорошем состоянии.

Смартфон Google Pixel 9 Фото: Tech Advisor

Pixel 11, 10 и 9: в чем разница?

В некоторых аспектах Pixel 11 практически идентичен своим предшественникам — особенно если рассматривать только аппаратные характеристики. Он оснащен тем же 6,3-дюймовым дисплеем (разрешение 2424 × 1080 пикселей, частота обновления 60–120 Гц). Экран стал немного ярче, чем у Pixel 9, но по уровню яркости он соответствует дисплею Pixel 10 (до 3000 нит). Габариты нового смартфона остались прежними (примерно 152 × 71 × 7,6 мм). Объем оперативной памяти составляет 12 ГБ — столько же, сколько у предыдущих моделей, а максимальный объем встроенной памяти достигает 512 ГБ. Камеры аналогичны тем, что установлены в Pixel 10: основной модуль на 48 Мп, сверхширокоугольный на 13 Мп и телеобъектив на 10,8 Мп. У Pixel 9 на задней панели всего две камеры: основная на 50 Мп и сверхширокоугольная на 48 Мп. Все три модели оснащены фронтальными камерами на 10,5 Мп.

Емкость аккумулятора практически не отличается от показателей Pixel 10 (4985 мА·ч против 4970 мА·ч) и немного превышает емкость батареи Pixel 9 (4700 мА·ч). Из этих трех смартфонов только Pixel 9 не поддерживает магнитную беспроводную зарядку Pixelsnap. Кроме того, в Pixel 11 реализована более быстрая зарядка Pixelsnap по сравнению с Pixel 10 (25 Вт против 15 Вт). Что касается проводной зарядки, то ее мощность составляет 30 Вт у Pixel 11 и Pixel 10, и 27 Вт у Pixel 9. По оценкам Google, время автономной работы Pixel 11 составляет 30 ч, тогда как более старые модели могут проработать около 24 ч на одном заряде.

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Все три устройства имеют класс защиты от воды и пыли IP68. Они оснащены экранами с покрытием Gorilla Glass Victus 2, встроенными в дисплей сканерами отпечатков пальцев и портами USB-C. Pixel 9 поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 и оснащен слотом для физической SIM-карты. Более новые модели поддерживают Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0 и работу с двумя eSIM. Наконец, для всех трех устройств предусмотрена семилетняя поддержка обновлений, включая выпуск новых версий Android и патчи безопасности.

Насколько долговечны аккумуляторы в смартфонах Pixel?

Поскольку каждое новое поколение Pixel выходит с эксклюзивными программными функциями, модель Pixel 11 имеет преимущество перед своими предшественниками. В ней представлены такие возможности, как Gemini Intelligence, Rambler и Magic Capture. Пока неизвестно, появятся ли эти функции на более старых моделях Pixel и появятся ли вообще. Однако, учитывая значительное аппаратное сходство между этими тремя устройствами, владельцам Pixel 9 и Pixel 10, возможно, стоит продолжать пользоваться своими нынешними смартфонами. Обновление имеет смысл лишь в одном случае: если стоимость покупки нового аппарата (с учетом скидок на Pixel 11 и программ обмена старых устройств на новые — trade-in) окажется ниже, чем затраты на замену аккумулятора в старом телефоне. При этом для владельцев Pixel 9 переход на новую модель будет более оправданным, особенно если итоговые расходы останутся невысокими.

Смартфоны Google Pixel 9 Фото: zdnet.com

Оригинальный комплект для замены аккумулятора Pixel 9 стоит 60 долларов, а аналогичный набор для Pixel 10 — еще дешевле, 50 долларов. Возможно, разумнее обратиться в авторизованный сервисный центр, но в этом случае к стоимости запчасти добавятся расходы на оплату работы специалистов. Впрочем, вполне вероятно, что многим владельцам Pixel 9 и Pixel 10 замена аккумулятора в ближайшее время не потребуется.

Аккумуляторы во всех трех моделях рассчитаны на 1000 циклов зарядки, прежде чем их емкость упадет ниже 80%. Только после этого рекомендуется проводить замену. В таком случае в приложении "Настройки" (в разделе "Состояние аккумулятора") появится соответствующее уведомление. Если предположить, что в среднем пользователь расходует один полный цикл зарядки в день, то для Pixel 9, выпущенного в августе 2024 года, показатель составит более 750 циклов, а для Pixel 10, вышедшего в августе 2025 года, — около 400 циклов.

Ранее писали, что китайские бюджетные смартфоны бывают опасны. Смартфоны становятся все дороже, из-за чего более дешевые альтернативы выглядят все привлекательнее. Однако покупка устройств от малоизвестных брендов или откровенных подделок сопряжена с серьезным риском.