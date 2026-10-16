Китайские бюджетные смартфоны бывают опасны: эксперты пояснили, что с ними не так (фото)

Смартфоны становятся все дороже, из-за чего более дешевые альтернативы выглядят все привлекательнее. Однако покупка устройств от малоизвестных брендов или откровенных подделок сопряжена с серьезным риском.

На рынке бюджетных и среднебюджетных Android-смартфонов представлен огромный выбор. Но стоит дважды подумать, прежде чем приобретать подозрительно дешевое устройство от неизвестного производителя. Компания Bitdefender, специализирующаяся на исследованиях в области цифровой безопасности, выявила вредоносное ПО, которое предустанавливается на подобные смартфоны, пишет bgr.com.

Программа приносит доход своим создателям, внедряя рекламу в легитимные приложения и скрыто осуществляя мошеннические рекламные операции. Кроме того, это вредоносное ПО оставляет уязвимости, которыми могут воспользоваться другие злоумышленники, чтобы получить полный контроль над устройством.

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Смартфон Doogee V Max Plus Фото: Скриншот

Согласно данным Bitdefender, кампания, получившая название "Midnight Mimosa", использует вредоносное ПО, встроенное в прошивку устройств на базе бюджетных процессоров MediaTek. Такие смартфоны продаются под самыми разными брендами — от Cubot и Doogee до подделок, имитирующих популярные линейки, включая Samsung Galaxy S24, S25 и S26.

По информации Bitdefender, "Midnight Mimosa" добавляет в систему приложение под названием "System" (с идентификатором пакета `com.android.system.lite`). Это вредоносный процесс с расширенными привилегиями, который автоматически загружает и удаляет на устройстве различные утилиты — например, приложения для прогноза погоды или блокировки программ. Через них злоумышленники показывают пользователю полноэкранную или скрытую рекламу, даже если сам пользователь никогда не запускал эти приложения. Вредоносное ПО спроектировано таким образом, чтобы оставаться незаметным для пользователя и обходить системы проверки безопасности.

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По оценкам экспертов по кибербезопасности, в 2024–2025 годах было выявлено несколько тысяч зараженных устройств, однако реальное число пострадавших, скорее всего, значительно выше. Больше всего устройств (13%) было зафиксировано в Мексике. США заняли четвертое место в списке (8%), а Канада — девятое (менее 3%). Исследователи также сообщили, что им не удалось установить, на каком этапе цепочки поставок было внедрено вредоносное ПО: у производителя устройства, поставщика прошивки, бренда-интегратора или в процессе транспортировки. Одной из зацепок стало то, что цифровые подписи вредоносных приложений указывают на единый источник — компанию Shenzhen Zediel, занимающуюся разработкой и производством электроники (ODM) для Android-устройств.

Смартфоны Cubot a50 Фото: CUBOT

Вредоносные приложения, связанные с Shenzhen Zediel, существуют уже довольно давно, однако это лишь один из векторов данной схемы. По данным исследователей из Bitdefender, в магазине Google Play было размещено еще 13 приложений, содержащих схожий код для рекламного мошенничества и подписанных той же компанией. Это означает, что они находились в открытом доступе и могли быть установлены на устройства обычных пользователей, даже если те не были предварительно взломаны. Как сообщают исследователи, на данный момент эти приложения уже удалены из магазина.

Компании Google, Motorola и Samsung, безусловно, не лишены недостатков — например, несколько лет назад в смартфонах Pixel была обнаружена серьезная уязвимость, — однако у них выстроены процессы обеспечения безопасности прошивок. Это касается как механизмов обновления, так и порядка взаимодействия с владельцами устройств в случае возникновения проблем.

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