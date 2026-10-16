Китайські бюджетні смартфони бувають небезпечними: експерти пояснили, що не так (фото)

Смартфони стають дедалі дорожчими, через що дешевші альтернативи виглядають дедалі привабливішими. Однак купівля пристроїв від маловідомих брендів або відвертих підробок пов’язана із серйозним ризиком.

На ринку бюджетних та середньобюджетних Android-смартфонів представлений величезний вибір. Але варто двічі подумати, перш ніж купувати підозріло дешевий пристрій від невідомого виробника. Компанія Bitdefender, що спеціалізується на дослідженнях у сфері цифрової безпеки, виявила шкідливе ПЗ, яке попередньо встановлюється на такі смартфони, пише bgr.com.

Програма приносить дохід своїм творцям, вбудовуючи рекламу в легітимні додатки та таємно здійснюючи шахрайські рекламні операції. Крім того, це шкідливе ПЗ залишає вразливості, якими можуть скористатися інші зловмисники, щоб отримати повний контроль над пристроєм.

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Смартфон Doogee V Max Plus Фото: Скриншот

Згідно з даними Bitdefender, кампанія під назвою "Midnight Mimosa" використовує шкідливе ПЗ, вбудоване в прошивку пристроїв на базі бюджетних процесорів MediaTek. Такі смартфони продаються під найрізноманітнішими брендами — від Cubot і Doogee до підробок, що імітують популярні лінійки, зокрема Samsung Galaxy S24, S25 та S26.

За інформацією Bitdefender, "Midnight Mimosa" додає до системи додаток під назвою "System" (з ідентифікатором пакета `com.android.system.lite`). Це шкідливий процес із розширеними привілеями, який автоматично завантажує та видаляє на пристрої різні утиліти — наприклад, додатки для прогнозу погоди або блокування програм. Через них зловмисники показують користувачеві повноекранну або приховану рекламу, навіть якщо сам користувач ніколи не запускав ці додатки. Шкідливе ПЗ спроектовано таким чином, щоб залишатися непомітним для користувача та обходити системи перевірки безпеки.

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За оцінками експертів з кібербезпеки, у 2024–2025 роках було виявлено кілька тисяч заражених пристроїв, однак реальна кількість постраждалих, найімовірніше, значно вища. Найбільше пристроїв (13%) було зафіксовано в Мексиці. США посіли четверте місце у списку (8%), а Канада — дев’яте (менше 3%). Дослідники також повідомили, що їм не вдалося встановити, на якому етапі ланцюга поставок було впроваджено шкідливе ПЗ: у виробника пристрою, постачальника прошивки, бренду-інтегратора чи під час транспортування. Однією з зачіпок стало те, що цифрові підписи шкідливих додатків вказують на єдине джерело — компанію Shenzhen Zediel, яка займається розробкою та виробництвом електроніки (ODM) для Android-пристроїв.

Смартфони Cubot a50 Фото: CUBOT

Шкідливі додатки, пов’язані з компанією Shenzhen Zediel, існують уже досить давно, проте це лише один із векторів цієї схеми. За даними дослідників з Bitdefender, у магазині Google Play було розміщено ще 13 додатків, що містять схожий код для рекламного шахрайства та підписані тією самою компанією. Це означає, що вони перебували у відкритому доступі й могли бути встановлені на пристрої звичайних користувачів, навіть якщо ті не були попередньо зламані. Як повідомляють дослідники, на даний момент ці додатки вже видалено з магазину.

Компанії Google, Motorola та Samsung, безперечно, мають свої недоліки — наприклад, кілька років тому у смартфонах Pixel було виявлено серйозну вразливість, — проте вони налагодили процеси забезпечення безпеки прошивок. Це стосується як механізмів оновлення, так і порядку взаємодії з власниками пристроїв у разі виникнення проблем.

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