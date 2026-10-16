Які смартфони OnePlus та Oppo отримають Android 17 і коли: графік виходу оновлень (фото)

Якщо вас цікавить, коли смартфони Oppo або OnePlus отримають Android 17, то обидві компанії вже опублікували офіційні графіки оновлення до ColorOS 17. Нижче розповімо, коли варто очікувати оновлень.

Компанія офіційно оприлюднила графік оновлення до ColorOS 17 (на базі Android 17). За заявою Oppo, нове ПЗ дебютує наприкінці цього місяця разом із виходом серії Find X10, а потім стане доступним для попередніх моделей, повідомляє видання androidpolice.com.

Oppo Reno 16 Фото: expertreviews.com

Графік оновлень Oppo

29 жовтня 2026 р. — Find N6, серія Find X9

30 жовтня 2026 р. — Find N5; серія Find X8; серія Reno16

Листопад 2026 р. — Find N3 та N3 Flip; серії Reno14, Reno15, K14, K14x, K13x, F29, F31, F33

Грудень 2026 р. — Серія Reno13; серії K13 та K13 Turbo; серії Pad 3 та Pad 5

I квартал 2027 р. — Find N2 Flip; серія Reno12; F29 Pro, F31 Pro та Pro+, F33 Pro; серія Pad SE

Видео дня

Згідно з графіком розповсюдження оновлень, OnePlus 15 отримає ColorOS 17 29 жовтня 2026 року; у цей же час оновлення стане доступним для OnePlus Pad 4.

Наступного дня, 30 жовтня, оновлення почне надходити на смартфони OnePlus 15R, OnePlus 13 та OnePlus 13s. У листопаді ColorOS 17 отримають і інші пристрої, зокрема OnePlus Open — єдиний складаний смартфон компанії у форм-факторі "книжка", — а також низку старіших флагманських моделей.

Смартфон OnePlus 13R Фото: gsmarena.com

Графік випуску оновлень OnePlus

29 жовтня 2026 р. — OnePlus 15; Pad 4

30 жовтня 2026 р. — OnePlus 15R; OnePlus 13 та 13s

Листопад 2026 р. — OnePlus Open; OnePlus 13R, 12; Nord 6 та CE6; Pad 3

Грудень 2026 р. — OnePlus 12R (включно з версією Genshin Impact Edition), 11; Nord 5, CE6 Lite, CE5; Pad 2 та Pad Go 2

I квартал 2027 р. — Nord 4; серія OnePlus N6 (N6, N6x, N6 Lite); Pad Lite

Смартфон Nord 6 Фото: gsmarena.com

Що нового в ColorOS 17?

Зовні програмна оболонка не надто відрізняється від попередньої версії ColorOS або OxygenOS. Oppo продовжує дотримуватися концепції дизайну "Liquid Glass" ("рідке скло"), причому цього разу компанія приділяє їй ще більшу увагу.

Oppo представила рішення під назвою "Living Flow Design". За заявою компанії, воно є більш ефективним з точки зору використання ресурсів, при цьому зберігаючи плавність анімацій та чуйність інтерфейсу, який став ще більш "живим" і "скляним". Компанія реалізувала анімації та переходи дуже плавно. Крім того, ColorOS 17 — одна з найбільш доопрацьованих та оптимізованих оболонок для Android, і за рівнем виконання вона цілком порівнянна з One UI 9 від Samsung.

Компанія також заявляє, що новий механізм візуалізації (рендерингу) знижує навантаження на систему на 30 %, а споживання оперативної пам’яті — на 25 %. Це дуже актуально у 2026 році, особливо з огляду на те, що додатки та функції на основі штучного інтелекту вимагають дедалі більше пам’яті.

Що стосується візуальних змін, то в інтерфейсі з’явилося більше елементів у стилі "рідкого скла" (Liquid Glass) — наприклад, у оформленні кнопок у додатку "Телефон" або в меню швидких дій, яке відкривається при тривалому натисканні на іконку додатка на головному екрані.

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Значне вдосконалення можливостей ШІ

У ColorOS 17 компанія Oppo глибше інтегрувала штучний інтелект в операційну систему: тепер він може виконувати завдання, що стосуються різних додатків і файлів, а не просто відповідати на окремі запити користувача. Наприклад, новий "режим агента" (Agent Mode) здатний працювати з фотографіями та файлами, що зберігаються на пристрої, здійснювати пошук у різних джерелах і використовувати відповідні інструменти для виконання поставленого завдання. Так, можна попросити систему знайти файли, розкидані по пристрою, впорядкувати їх і перейменувати залежно від змісту та дати створення — все це буде зроблено автоматично, без необхідності виконувати дії вручну.

Також з’явився новий ШІ-помічник для роботи з фотографіями (AI Photo Agent), який значно спрощує їх редагування. Окрім можливості вносити правки за допомогою текстових запитів — коли ви просто описуєте бажані зміни, — ця функція, за заявою Oppo, робить процес редагування більш інтуїтивно зрозумілим, зберігаючи при цьому природний вигляд і первісний характер знімка.

У ColorOS вже досить давно існує власна реалізація "плаваючих" додатків — функція Floating Windows. Ви можете відкривати програми в окремих вікнах, змінювати їхній розмір, а також згортати їх до краю екрана для швидкого доступу. Однак у ColorOS 17 бракує вбудованої в Android системи "бульбашок" (App Bubbles) від Google. На відміну від інтерфейсу Pixel UI, ColorOS 17 не дозволяє запускати будь-який додаток у вигляді такого "бульбашки" прямо з головного екрану. І хоча функція Floating Windows пропонує схожі можливості, мені все ж бракує реалізації від Google, яка, мабуть, виконана більш вдало.

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