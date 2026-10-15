Процесор Xiaomi виявився кращим за чип Samsung Exynos: які смартфони його отримали (фото)

Чіпи Xiaomi XRING несподівано посіли третє місце, випередивши продукцію Samsung — Exynos.

Компанія AnTuTu опублікувала дані за третій квартал 2026 року щодо частки процесорів для Android-пристроїв у Китаї. Чіпи Xiaomi XRING несподівано посіли третє місце, випередивши продукцію Samsung — Exynos. Як і очікувалося, лідером ринку залишається Qualcomm із часткою 68,9%, за нею йде MediaTek із показником 28,9%, пише gizmochina.com.

Розподіл часткок між виробниками процесорів виглядає наступним чином:

Qualcomm: 68,9 %

MediaTek: 28,9%

Xiaomi XRING: 1,2%

Samsung: 0,5%

Інші бренди (разом): 0,4%

На частку Qualcomm і MediaTek припадає 97,8 % ринку, що залишає зовсім небагато місця для інших розробників чипів. Qualcomm утримує лідерство, насамперед у сегментах флагманських смартфонів та пристроїв верхнього середнього цінового діапазону, тоді як MediaTek представлена в ширшому спектрі категорій, включаючи бюджетні та середньобюджетні моделі.

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Смартфон Xiaomi 18 Fold Фото: digitaltrends.com

Чому третє місце Xiaomi XRING має значення

Частка у 1,2 % може здатися незначною порівняно з показниками двох лідерів, однак третє місце — це гідний результат, зважаючи на обмежену кількість смартфонів, оснащених цими процесорами. На відміну від Qualcomm і MediaTek, Xiaomi використовує чипи XRING виключно у власних пристроях, не постачаючи їх іншим виробникам смартфонів. Той факт, що XRING вдалося випередити Samsung, свідчить про те, що ці процесори поступово завойовують визнання серед користувачів Android, чиї дані враховуються у статистиці AnTuTu.

Крім того, смартфон Xiaomi 18 Fold, що працює на базі процесора XRING O3, посів перше місце у вересневому рейтингу продуктивності AnTuTu, випередивши такі рішення, як Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 та Dimensity 9600 Pro.

Компанія Xiaomi представила модель Xiaomi 18 Fold у вересні — це перший смартфон, оснащений чипом XRING O3. Про вихід пристрою на міжнародний ринок поки що не повідомлялося, тому і сам смартфон, і новітній фірмовий процесор наразі доступні лише в Китаї.

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