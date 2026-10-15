Процессор Xiaomi оказался круче чипа Samsung Exynos: какие смартфоны его получили (фото)

Чипы Xiaomi XRING неожиданно заняли третье место, опередив продукцию Samsung — Exynos.

Компания AnTuTu опубликовала данные за третий квартал 2026 года, касающиеся доли процессоров для Android-устройств в Китае. Чипы Xiaomi XRING неожиданно заняли третье место, опередив продукцию Samsung — Exynos. Ожидаемо, лидером рынка остается Qualcomm с долей 68,9%, за ней следует MediaTek с показателем 28,9%, пишет gizmochina.com.

Распределение долей между производителями процессоров выглядит следующим образом:

Qualcomm: 68,9%

MediaTek: 28,9%

Xiaomi XRING: 1,2%

Samsung: 0,5%

Прочие бренды (в совокупности): 0,4%

На долю Qualcomm и MediaTek приходится 97,8% рынка, что оставляет совсем немного пространства для других разработчиков чипов. Qualcomm удерживает лидерство, прежде всего в сегментах флагманских смартфонов и устройств верхнего среднего ценового диапазона, в то время как MediaTek представлена ​​в более широком спектре категорий, включая бюджетные и среднебюджетные модели.

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Смартфон Xiaomi 18 Fold Фото: digitaltrends.com

Почему третье место Xiaomi XRING имеет значение

Доля в 1,2% может показаться незначительной по сравнению с показателями двух лидеров, однако третье место — достойный результат, учитывая ограниченное количество смартфонов, оснащенных этими процессорами. В отличие от Qualcomm и MediaTek, Xiaomi использует чипы XRING исключительно в собственных устройствах, не поставляя их другим производителям смартфонов. Тот факт, что XRING удалось обойти Samsung, говорит о том, что эти процессоры постепенно завоевывают признание среди пользователей Android, чьи данные учитываются в статистике AnTuTu.

Кроме того, смартфон Xiaomi 18 Fold, работающий на базе процессора XRING O3, занял первое место в сентябрьском рейтинге производительности AnTuTu, обойдя такие решения, как Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и Dimensity 9600 Pro.

Компания Xiaomi представила модель Xiaomi 18 Fold в сентябре — это первый смартфон, оснащенный чипом XRING O3. О выходе устройства на международный рынок пока не сообщалось, поэтому и сам смартфон, и новейший фирменный процессор на данный момент доступны только в Китае.

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