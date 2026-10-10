Xiaomi 18 Fold — лучший смартфон сентября: его чип оказался мощнее, чем у других флагманов (фото)
"Раскладушка" Xiaomi 18 Fold с чипом XRING O3 возглавила сентябрьский рейтинг флагманов на Android в AnTuTu.
Сервис AnTuTu опубликовал рейтинг производительности флагманских Android-смартфонов за сентябрь 2026 года. К всеобщему удивлению, первое место занял Xiaomi 18 Fold со средним результатом 4 620 886 баллов*. Он обошел все смартфоны, оснащенные новым чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, а также единственную модель с процессором Dimensity 9600 Pro, попавшую в список, сообщает gizmochina.com.
Второе место занял iQOO 16 с результатом 4 449 925 баллов. Смартфон оснащен процессором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ; он уступает Xiaomi 18 Fold 170 961 балл (около 3,7%).
На третьем месте расположился Honor Magic9 Pro Max (4 435 489 баллов), а четвертую строчку занял Xiaomi 18 Pro Max (4 395 919 баллов). Обе модели используют тот же чип Extreme Gen 6 и оснащены 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ. Пятое место досталось Oppo Find X10 Pro Max (4 385 161 балл) — это единственный смартфон в топ-10, работающий на процессоре MediaTek (Dimensity 9600 Pro).
Шестое место занял RedMagic 11S Pro+ с результатом 4 344 022 балла; ранее этот аппарат возглавлял августовский рейтинг флагманов AnTuTu. На седьмом месте расположился iQOO 15 Ultra с результатом 4 324 672 балла (в конфигурации с 24 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти). Оба устройства работают на базе чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Далее показатели снижаются. Honor WIN занимает восьмое место с 4 099 965 баллами, Xiaomi 18 Pro — девятое с 4 095 618 баллами, а замыкает список Realme GT8 Pro с результатом 4 089 081 балл.
Xiaomi 18 Pro — единственная модель в этом списке, использующая стандартную версию Snapdragon 8 Elite Gen 6, а не вариант Extreme. Его результат примерно на 300 000 баллов (около 7%) ниже, чем у Xiaomi 18 Pro Max; это дает примерное представление о том, какой прирост производительности обеспечивает версия Extreme в данном бенчмарке.
Особенности Xiaomi 18 Fold
Компания представила Xiaomi 18 Fold 7 сентября; это первый смартфон, оснащенный процессором XRING O3. Устройство выполнено в форм-факторе складного смартфона с внешним экраном диагональю 5,38 дюйма, внутренним экраном 7,58 дюйма и тройной камерой Leica на задней панели.
Стартовая цена составляет около 1639 долларов США. Однако эта цена относится к модели с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Версия с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ, участвовавшая в тестировании AnTuTu, стоит около 2235 долларов, так что за результат, показанный в этом рейтинге, приходится платить значительно больше.
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Полученный результат также оказался ниже показателей, заявленных Xiaomi для самого чипа. При анонсе процессора XRING O3 компания заявляла о 5,22 млн баллов в AnTuTu, тогда как средний показатель Xiaomi 18 Fold по итогам месяца реальной эксплуатации составил 4,62 млн баллов.
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* Указанные баллы представляют собой средние значения, полученные в период с 1 по 30 сентября с помощью бенчмарка AnTuTu версии V12. В рейтинге представлена версия Xiaomi 18 Fold с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ, работающая на базе чипа XRING O3 от Xiaomi.