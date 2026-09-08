Xiaomi показала свой ответ iPhone Ultra и Z Fold8: чем удивил складной Xiaomi 18 Fold

Xiaomi выпустила свой первый складной смартфон широкого формата — Xiaomi 18 Fold.

Аппарат получил фирменный процессор Xring O3, главную камеру на 200 Мп и аккумулятор емкостью 6000 мАч. Подробности о характеристиках смартфона приводит GSMArena.

Экраны и габариты

Оба экрана Xiaomi 18 Fold получили соотношение сторон 2:1, частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость до 4000 нит. Внутренний гибкий дисплей диагональю 7,58 дюйма обладает разрешением 2364×1672 пикселей. Внешняя 5,38-дюймовая панель (1168×1712 пикселей) прикрыта защитным стеклом Shield Glass 3.0. Толщина корпуса в сложенном состоянии составляет 10,68 мм, в разложенном — 5,02 мм при весе устройства 219 граммов.

Смартфон Xiaomi 18 Fold Фото: Android Central

Процессор, автономность и камеры

За производительность Xiaomi 18 Fold отвечает чипсет Xiaomi Xring O3. Версия с 16 ГБ оперативной памяти использует быстрый стандарт LPDDR6, а модификация на 12 ГБ — LPDDR5X. Емкость накопителя составляет 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Кремний-углеродный аккумулятор на 6000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 67 Вт и беспроводную на 50 Вт. Смартфон работает под управлением HyperOS 4 на базе Android 17, оснащен боковым сканером отпечатков и стереодинамиками с Dolby Atmos.

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Основной блок камер содержит 200-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL HP5 оптического формата 1/1,56", 50-мегапиксельный перископ с 3,5-кратным оптическим зумом (80 мм) и 50-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль. На каждом из экранов врезано по 16-мегапиксельной фронтальной камере.

Смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 и Xiaomi 18 Fold Фото: gsmarena.com

Цены и доступность

Смартфон Xiaomi 18 Fold выходит только для рынка Китая в черном, вишнево-красном, золотом и керамическом исполнении корпуса.

Xiaomi 18 Fold 12/256 ГБ: $1638 (10 999 юаней)

$1638 (10 999 юаней) Xiaomi 18 Fold 12/512 ГБ: $1787 (11 999 юаней)

$1787 (11 999 юаней) Xiaomi 18 Fold 16/512 ГБ: $1936 (12 999 юаней)

$1936 (12 999 юаней) Xiaomi 18 Fold 16 ГБ / 1 ТБ: $2234 (14 999 юаней)

$2234 (14 999 юаней) Xiaomi 18 Fold 16 ГБ / 1 ТБ (Ceramic Edition): $2383 (15 999 юаней)

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