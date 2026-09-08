Легендарные Sony WH-1000XM4 перевыпущены со сниженной ценой: особенности наушников
Sony вернула в продажу беспроводные наушники 2020 года в виде обновленной ревизии WH-1000XM4C. Что поменялось в бестселлере?
Подробности о модели сообщает What Hi-Fi.
Изменения в аккумуляторе
Главной причиной перевыпуска стало вступление в силу регламента Евросоюза (EU) 2023/1542, который требует от производителей обеспечения возможности самостоятельной замены портативных батарей пользователями.
Из-за изменения конструкции емкость аккумулятора снизилась. Время работы наушников с включенным активным шумоподавлением (ANC) уменьшилось с 30 до 27 часов.
Модель WH-1000XM5 не соответствует новому регламенту ЕС и будет снята с производства до февраля 2027 года. Ее место в линейке займет обновленная XM4C.
Настройка звука и программные функции
Инженеры сохранили 40-мм динамики, процессор шумоподавления QN1 и систему улучшения звука DSEE Extreme, но изменили профиль звучания и софт:
Звуковой баланс перенастроили по аналогии с флагманскими моделями WH-1000XM5 и WH-1000XM6. Производитель обещает более детализированный вокал, улучшенное разделение инструментов и плотный бас.
В программе Sony Headphones Connect появился 10-полосный эквалайзер и специальный игровой режим (Gaming EQ). Сохранены функция одновременного подключения к нескольким устройствам (Multipoint Bluetooth) и технология очистки голоса при звонках Precise Voice Pickup.
Дизайн, расцветки и цена
Конструкция корпуса осталась прежней, за исключением увеличенных буквенных обозначений каналов (L и R) внутри чаш, обновленного логотипа и слегка измененного серебристого оттенка.
В гамму добавился лавандовый цвет (Lavender), который продается наряду с черным и серебристым.
- Стоимость Sony WH-1000XM4C составляет $300 (£219), продажи стартуют в текущем месяце.
Ранее сообщалось, что Anker выпустила наушники Soundcore AeroClip 2.