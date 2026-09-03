Anker выпустила наушники Soundcore AeroClip 2: цена и характеристики новинки (фото)

Компания Anker представила беспроводные открытые наушники Soundcore AeroClip 2. В будущем также ожидается выпуск версии Pro с функцией записи и искусственным интеллектом.

Наушники Anker Soundcore AeroClip 2 поступят в продажу 22 сентября 2026 года. Основные характеристики новинки раскрыл портал Notebookcheck.

Anker Soundcore AeroClip 2 оснащены 12-миллиметровым динамиком, технологией LDAC и функцией обработки звонков Whisper Mode. Наушники представлены в черном, коричневом и кремовом цветах.

Черные Anker Soundcore AeroClip 2 Фото: Anker Кремовые Anker Soundcore AeroClip 2 Фото: Anker

По данным Anker, форма Soundcore AeroClip 2 была разработана с учетом более 2000 типов ушей и подходит 99 процентам пользователей. Наушники оснащены мягкой петлей, которая обхватывает край уха, а не герметично закрывает его.

Поскольку в открытых наушниках обычно приходится жертвовать басами ради комфорта, Soundcore AeroClip 2 компенсируют это 12-миллиметровым динамиком и поддержкой LDAC. Для звонков используется фирменный чип Thus AI, который выделяет речь из фонового шума и имеет режим Whisper Mode, улучшающий чёткость голоса собеседника.

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Наушники поддерживают Bluetooth 6.0 и беспроводную зарядку чехла. Заявленное время автономной работы составляет 8 часов. С чехлом этот показатель увеличивается до 32 часов. Десять минут зарядки обеспечивают четыре часа работы.

В январе 2027 года также выйдет модель Soundcore AeroClip 2 Pro с более интересным набором функций. Наушники будут поддерживать запись одним касанием, создание заметок и до восьми часов локального хранилища аудио с возможностью поиска записей с помощью запросов простыми словами.

Цена Anker Soundcore AeroClip 2 — 179,99 евро (около 9 300 грн).

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