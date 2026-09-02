Проводные наушники возвращаются: эксперт посоветовал новую модель с потрясающим звуком (фото)

Наушники Noble Audio Vanguard отличаются удивительно хорошим звуком для своего сегмента, а также выделяются среди конкурентов дизайном.

Noble Audio Vanguard вышли в июле 2026 года как своеобразный преемник Noble Audio Knight. Впечатлениями от тестирования новинки поделился эксперт портала TechRadar Гарри Падоан.

По словам Падоана, Noble Audio Vanguard не похожи на типичные внутриканальные наушники. Автор отметил корпус в средневековом стиле, футляр для насадок в форме щита и стильный кабель черного цвета.

Noble Audio Vanguard Фото: Future

В наушниках используются три драйвера, каждый из которых предназначен для определенных функций. Для низких частот предназначен 10-мм динамический драйвер, но также имеются два специально разработанных сбалансированных драйвера с арматурой — один для средне-высоких частот, а другой для сверхвысоких.

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Noble Audio Vanguard Фото: Future

Noble Audio Vanguard подключаются с помощью стандартного разъема 4,4 мм, хотя в комплекте также имеется адаптер USB-C. Стоит учесть, что в комплекте нет варианта с разъемом 3,5 мм, поэтому в таких случаях придется использовать адаптер.

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Падоан также отметил, что наушники Noble Audio Vanguard поставляются с огромным количеством дополнительных амбушюр, включая гелевые и пенопластовые варианты. Сами наушники довольно массивные и сильно выступают из ушей. Несмотря на это, они оказались удобными для длительного ношения.

Что касается качества звука, эксперт высоко оценил чистый, сбалансированный бас, текстурированные средние частоты и особенно четкие высокие частоты. По его словам, наушники обеспечивают впечатляющий уровень детализации и точности звучания, учитывая их цену.

Цена Noble Audio Vanguard в Украине — 16 999 грн.

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