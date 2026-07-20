Лучшие проводные наушники 2026 года: топ-5 моделей на любой бюджет (фото)

Проводные наушники переживают новый всплеск популярности, поскольку большинство из них обеспечивают чистый, высококачественный звук без компромиссов и не требуют подзарядки.

Команда экспертов протестировала ряд современных накладных наушников с проводным подключением и выбрала лучшие модели по конструкции, звуку и производительности. Подробнее о пятерке лучших эксперты рассказали в статье для TechRadar.

Sennheiser HD-660S2

Sennheiser HD-660S2 Фото: TechRadar

Наушники Sennheiser HD-660S2 были созданы специально для микшерной кабины, однако они также прекрасно подходят для повседневного прослушивания музыки благодаря сбалансированному звучанию, насыщенным и чётким басам, мягкой обивке и жёсткому оголовью.

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Наушники Sennheiser HD-660S2 не страдают от утечки звука наружу, однако шумоподавление здесь практически отсутствует. Они также не поддерживают Bluetooth или какие-либо другие беспроводные соединения, кроме съемного кабеля.

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Цена Sennheiser HD-660S2 — от 22 999 грн.

Austrian Audio Hi-X20

Austrian Audio Hi-X20 Фото: TechRadar

Austrian Audio Hi-X20 — это лучшие проводные накладные наушники в бюджетном сегменте. Их 44-миллиметровые динамические драйверы с высоким выходом обеспечивают удивительно качественное звучание.

Наушники поставляются с 3-метровым кабелем, который подключается с помощью механизма click-and-twist к 2,5-мм разъему на левой чашке с 3,5-мм разъемом, в комплект которого входит 6,3-мм адаптер. Существенным преимуществом является возможность регулировать оголовье и складывать его, чтобы оно помещалось в небольшой футляр.

Цена Austrian Audio Hi-X20 — от 6 860 грн.

Meze Audio 105 Silva

Meze Audio 105 Silva Фото: TechRadar

Тесты показали, что Meze Audio 105 Silva — лучший выбор для аудиофилов. Эти наушники отличаются одним из лучших воспроизведений высоких частот, а их легкая конструкция обеспечивает комфорт при длительном прослушивании музыки.

Эксперты отметили, что не всем понравится настройка e Audio 105 Silva, ведь звуковая сцена не особенно широкая для открытых наушников. Тем не менее это отличный выбор для домашнего использования в среднем ценовом диапазоне.

Цена Meze Audio 105 Silva — 20 988 грн.

Focal Bathys MG

Focal Bathys MG Фото: TechRadar

Особенностью модели Focal Bathys MG является сочетание проводного и беспроводного подключения. Авторы обзора также отметили мощное звучание с множеством деталей и плавным, равномерным балансом по всему частотному диапазону.

Focal Bathys MG могут похвастаться безупречной сборкой, премиальным дизайном и длительным временем автономной работы. Активное шумоподавление (ANC) также работает хорошо, хотя и не является лучшим в своем классе.

Цена Focal Bathys MG — от 55 900 грн.

Grado SR80x

Grado SR80x Фото: TechRadar

Хотя Grado SR80x являются самыми недорогими наушниками в списке, они кажутся гораздо дороже, чем есть на самом деле. Эксперты отметили великолепный дизайн, удобное оголовье с бесшумным регулируемым ползунком и мягкой внутренней подкладкой, а также высокое качество звука.

Цена Grado SR80x — от 5 600 грн.

Напомним, что беспроводные наушники CMF Buds Pro 2 от Nothing отличаются отличным соотношением цены и характеристик по сравнению с большинством конкурентов.

Фокус также сообщал, что эксперт сравнил премиальные бизнес-наушники Jabra Evolve3 75 и Lenovo ThinkPad 8550.