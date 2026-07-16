Лучшие наушники для работы в 2026 году: эксперт сравнил гарнитуры Lenovo и Jabra (фото)

Премиальные бизнес-наушники Jabra Evolve3 75 и Lenovo ThinkPad 8550 обеспечивают превосходное качество звука, а их лаконичный дизайн позволяет носить их за пределами офиса.

Обозреватель гаджетов Кайл Кухарский сравнил Lenovo ThinkPad 8550 и Jabra Evolve3 75, отметив сильные стороны каждой из моделей. Своими выводами он поделился в статье для ZDNET.

Преимущества ThinkPad 8550

Lenovo ThinkPad 8550 Фото: zdnet.com

Одним из преимуществ Lenovo ThinkPad 8550 является регулируемый микрофон на штанге, который практически незаметен в поднятом состоянии. Благодаря этому бизнес-гарнитура напоминает обычные наушники. Автор отметил чистый звук во время звонков и удобное управление.

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Кроме того, ThinkPad 8550 станет отличным выбором для пользователей ноутбуков Lenovo. Благодаря приложению LAMD такие модели ноутбуков, как ThinkPad X1 Carbon, могут подключаться к наушникам одним касанием. Это приложение также позволяет настраивать различные параметры гарнитуры и управлять другими устройствами Aura Edition в экосистеме.

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Еще одним преимуществом ThinkPad 8550 является доступность. По сравнению с Jabra компания Lenovo предлагает гораздо более выгодное соотношение цены и функциональности.

Преимущества Jabra Evolve3 75

Jabra Evolve3 75 Фото: zdnet.com

Jabra Evolve3 75 однозначно лидирует в плане активного шумоподавления (ANC). Отчасти это обусловлено конструкцией, обеспечивающей плотное прилегание к голове. По словам эксперта, динамическое шумоподавление Jabra достаточно эффективно, чтобы блокировать шум метро и шумных офисов.

Наушники Jabra поддерживают беспроводную зарядку, чего нельзя сказать об устройстве Lenovo. Однако следует учитывать, что при неправильном размещении на магнитной панели гарнитура может опрокинуться.

В целом модель Jabra Evolve3 75 выглядит более престижно и обладает более широким набором функций для бизнеса, включая удаленное управление, которое позволяет ИТ-командам одновременно развертывать и устранять неисправности десятков рабочих пар. Также предусмотрено шифрование, обеспечивающее повышенную безопасность на уровне предприятия.

Выбор эксперта

Автор отдает предпочтение наушникам Evolve3 75, отмечая, что они полностью соответствуют бизнес-потребностям и обеспечивают первоклассное активное шумоподавление (ANC). Однако стоит учитывать, что гарнитура Jabra, как правило, стоит дороже.

Напомним, что бюджетные наушники CMF Buds Pro 2 от Nothing получили высокую оценку по итогам тестирования.

Фокус также сообщал, что эксперт сравнил флагманские наушники Sony 1000X The Collexion и Bowers & Wilkins Px8 S2.