Лучшие наушники для работы в 2026 году: эксперт сравнил гарнитуры Lenovo и Jabra (фото)
Премиальные бизнес-наушники Jabra Evolve3 75 и Lenovo ThinkPad 8550 обеспечивают превосходное качество звука, а их лаконичный дизайн позволяет носить их за пределами офиса.
Обозреватель гаджетов Кайл Кухарский сравнил Lenovo ThinkPad 8550 и Jabra Evolve3 75, отметив сильные стороны каждой из моделей. Своими выводами он поделился в статье для ZDNET.
Преимущества ThinkPad 8550
Одним из преимуществ Lenovo ThinkPad 8550 является регулируемый микрофон на штанге, который практически незаметен в поднятом состоянии. Благодаря этому бизнес-гарнитура напоминает обычные наушники. Автор отметил чистый звук во время звонков и удобное управление.
Какие накладные наушники вы предпочитаете?
Кроме того, ThinkPad 8550 станет отличным выбором для пользователей ноутбуков Lenovo. Благодаря приложению LAMD такие модели ноутбуков, как ThinkPad X1 Carbon, могут подключаться к наушникам одним касанием. Это приложение также позволяет настраивать различные параметры гарнитуры и управлять другими устройствами Aura Edition в экосистеме.
Еще одним преимуществом ThinkPad 8550 является доступность. По сравнению с Jabra компания Lenovo предлагает гораздо более выгодное соотношение цены и функциональности.
Преимущества Jabra Evolve3 75
Jabra Evolve3 75 однозначно лидирует в плане активного шумоподавления (ANC). Отчасти это обусловлено конструкцией, обеспечивающей плотное прилегание к голове. По словам эксперта, динамическое шумоподавление Jabra достаточно эффективно, чтобы блокировать шум метро и шумных офисов.
Наушники Jabra поддерживают беспроводную зарядку, чего нельзя сказать об устройстве Lenovo. Однако следует учитывать, что при неправильном размещении на магнитной панели гарнитура может опрокинуться.
В целом модель Jabra Evolve3 75 выглядит более престижно и обладает более широким набором функций для бизнеса, включая удаленное управление, которое позволяет ИТ-командам одновременно развертывать и устранять неисправности десятков рабочих пар. Также предусмотрено шифрование, обеспечивающее повышенную безопасность на уровне предприятия.
Выбор эксперта
Автор отдает предпочтение наушникам Evolve3 75, отмечая, что они полностью соответствуют бизнес-потребностям и обеспечивают первоклассное активное шумоподавление (ANC). Однако стоит учитывать, что гарнитура Jabra, как правило, стоит дороже.
Напомним, что бюджетные наушники CMF Buds Pro 2 от Nothing получили высокую оценку по итогам тестирования.
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