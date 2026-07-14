Лучшие наушники по результатам тестов: эксперт сравнил модели Sony и B&W (фото)

Бренды Sony и Bowers & Wilkins (B&W) предлагают высококачественные флагманские наушники, однако их сильные стороны несколько различаются.

Обозреватель гаджетов Кристиан де Лупер протестировал наушники Sony 1000X The Collexion и Bowers & Wilkins Px8 S2, отметив ключевые преимущества каждой из моделей. Своими выводами он поделился в статье для ZDNET.

Sony 1000X The Collexion

Sony 1000X The Collexion Фото: zdnet.com

Одним из основных преимуществ наушников Sony является функция шумоподавления (ANC). Эксперт отметил превосходное подавление низкочастотного шума, такого как гул двигателей, грохот транспорта и шум поездов, а также надежную изоляцию от офисных разговоров. Режим прозрачности 1000X The Collexion также является шагом вперед по сравнению с моделями предыдущих поколений.

Еще одним преимуществом Sony 1000X The Collexion стал широкий выбор интеллектуальных функций, доступных через приложение Sony Sound Connect. Приложение предлагает адаптивное управление звуком, функции Speak-to-Chat и Quick Attention, а также надежный эквалайзер.

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Кроме того, Sony 1000X The Collexion превосходят своего конкурента от B&W по уровню комфорта. Хотя эти наушники нельзя назвать легкими, просторные амбушюры обеспечивают отличную посадку для любой формы головы.

Bowers & Wilkins Px8 S2

Bowers & Wilkins Px8 S2 Фото: zdnet.com

В Bowers & Wilkins Px8 S2 эксперт прежде всего отметил хорошо сбалансированный звук. 40-миллиметровые угловые динамики Px8 S2 настроены на передачу деталей средних частот, вокал и акустические инструменты звучат удивительно реалистично, а басы — мощно, но четко.

Автор отметил, что визуально наушники Bowers & Wilkins Px8 S2 выглядят дороже, чем Sony 1000X The Collexion, благодаря алюминиевым компонентам, высококачественным кабелям и отделке из натуральной кожи Nappa.

Bowers & Wilkins Px8 S2 также являются бесспорным лидером по времени автономной работы аккумулятора. Наушники работают около 30 часов без подзарядки с включенной функцией ANC, что значительно превышает 24 часа, предлагаемые Sony. Всего 15-минутная зарядка обеспечивает примерно 7 часов воспроизведения.

Выбор эксперта

Как Sony 1000X The Collexion, так и Bowers & Wilkins Px8 S2 отличаются превосходным звуком и премиальными функциями. Эксперт отдает предпочтение наушникам Sony, отметив, что их удобнее носить в течение длительного времени. В то же время B&W — это по-прежнему отличный вариант с точки зрения автономности и звучания.

Напомним, ранее эксперт сравнила премиальные наушники Sennheiser Momentum 5 и Bose QuietComfort Ultra 2.

Фокус также писал о трёх моделях наушников стоимостью до 3 000 грн, которые хорошо показали себя в ходе тестирования.