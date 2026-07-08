Лучшие наушники 2026 года: сравнение флагманских моделей Bose и Sennheiser (фото)
Sennheiser Momentum 5 и Bose QuietComfort Ultra 2 обеспечивают отличное шумоподавление, превосходное звучание, а также комфорт в течение всего дня. Однако приоритеты у этих флагманских наушников различаются.
Чтобы определить лучшие премиальные наушники, обозревательница гаджетов Джада Джонс сравнила Sennheiser Momentum 5 и Bose QuietComfort Ultra 2 по ряду критериев. Сильные стороны каждой из моделей она описала в статье для ZDNET.
В чем преимущества Sennheiser Momentum 5
Одним из преимуществ Sennheiser Momentum 5 являются высококачественные кодеки. Наушники оснащены стандартными кодеками SBC и AAC, а также множеством кодеков AptX, включая AptX, AptX HD, AptX Adaptive и AptX Lossless, для высококачественного прослушивания через Bluetooth.
Sennheiser Momentum 5 также обеспечивают до 57 часов работы без подзарядки. Кроме того, аккумулятор можно заменить самостоятельно, как только он разрядится, после чего наушники продолжат работать.
Какие беспроводные наушники вы носите?
В конечном итоге наушники Sennheiser Momentum 5 понравятся пользователям, которым нужны более расширенные функции. Их приложение содержит настройки прослушивания в зависимости от местоположения, восьмиполосный эквалайзер, поддержку Dolby Atmos и тесты слуха для создания персонализированного аудиопрофиля.
- Цена Sennheiser Momentum 5 — от 20 799 грн.
Чем лучше Bose QuietComfort Ultra 2
Bose QuietComfort Ultra 2 отличаются более лаконичным пользовательским интерфейсом, поскольку многие из лучших функций работают в фоновом режиме. Наушники оснащены функцией CustomTune, которая измеряет форму уха для настройки оптимального звучания, а функция ActiveSense использует систему шумоподавления для блокировки внезапных звуков. Bose также предлагает простой трёхполосный эквалайзер и собственную технологию пространственного микширования звука Immersive Audio.
По мнению Джонса, Bose QuietComfort Ultra 2 также являются лучшим выбором для путешествий благодаря комфорту и высококачественному шумоподавлению (ANC). Эти наушники имеют более глубокие и удобные амбушюры, а также плотно складываются, поэтому не занимают много места.
Что касается шумоподавления, Bose QuietComfort Ultra 2 лучше подавляют низкие и средние частоты, такие как шум двигателя самолета и человеческие голоса. Кроме того, система активного шумоподавления (ANC) работает практически незаметно, что снижает утомляемость ушей после нескольких часов ношения.
- Цена Bose QuietComfort Ultra 2 — от 15 900 грн.
Заключение
В целом обе модели обеспечивают достойное качество звука, шумоподавление, длительное время автономной работы и комфорт. Однако Sennheiser Momentum 5 станет лучшим выбором для тех, кто ценит автономность, совместимость с Dolby Atmos и широкий набор функций. А Bose QuietComfort Ultra подойдут тем, для кого главным приоритетом являются простота, комфорт и шумоподавление.
Напомним, что беспроводные наушники Beyerdynamic Amiron 200 отличаются высоким качеством звука, степенью защиты IP54 и комфортом при длительном ношении, что делает их идеальным выбором для тренировок.
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