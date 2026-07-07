Лучшие наушники для спорта: эксперт посоветовала удобную модель с качественным звуком (фото)

Беспроводные наушники Beyerdynamic Amiron 200 отличаются потрясающим качеством звука, приличным временем автономной работы, а также комфортом даже при длительном ношении.

Beyerdynamic Amiron 200 — одни из лучших наушников для тренировок в 2026 году. К такому выводу пришла эксперт портала Tom's Guide Эшли Тим после тестирования данной модели.

Дизайн

Beyerdynamic Amiron 200 Фото: Tom's Guide

Beyerdynamic Amiron 200 — это открытые наушники-вкладыши крючкообразной конструкции, которые крепятся вокруг верхней части уха, а динамик направлен в сторону слухового прохода. Они имеют класс защиты IP54, что делает их идеальными для тренировок на свежем воздухе, таких как бег.

По словам Тима, при ношении в течение всего дня наушники почти не ощущались в ушах. Beyerdynamic Amiron 200 весят всего по 11 г, а ушные крючки фиксируются достаточно надежно. Однако стоит учитывать, что у этой модели очень чувствительное сенсорное управление, которое некоторым может показаться чрезмерно чувствительным.

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Качество звука

Наушники Beyerdynamic Amiron 200 Фото: Tom's Guide

Beyerdynamic Amiron 200 обеспечивают качество звука, сопоставимое с топовыми внутриканальными моделями. Эксперт отметила превосходное разделение инструментов, четкий вокал и сбалансированные частоты. Конструкция Beyerdynamic также устраняет потерю качества звука, характерную для открытых наушников.

Что касается качества звука во время звонков, Тим решила проверить его, позвонив маме во время пробежки. По её словам, микрофон оказался лучше, чем у AirPods 3 от Apple.

Приложение

Мобильное приложение Beyerdynamic Amiron 200 Фото: Tom's Guide

Тим отметила, что программа Beyerdynamic не слишком сложна и предлагает быстрые комбинации клавиш, позволяющие вносить изменения всего несколькими нажатиями. Для настройки звука предусмотрены пресеты эквалайзера, позволяющие улучшить такие параметры, как басы или громкость. Также можно создать собственный эквалайзер.

Аккумулятор

Beyerdynamic Amiron 200 Фото: Tom's Guide

Beyerdynamic Amiron 200 обещают 36 часов автономной работы, включая зарядный чехол. Сами по себе наушники способны проработать до 11 часов без подзарядки. Это намного больше, чем может предложить более дорогая модель Bose Ultra Open Earbuds.

Цена Beyerdynamic Amiron 200 в Украине — от 9 309 грн.

Напомним, что беспроводные наушники JBL Live Beam 3 получили оценку 9/10 от экспертов.

Фокус также сообщал, что Xiaomi выпустила новые наушники с превосходным звуком и функцией ANC.