Недорогая альтернатива AirPods: Xiaomi выпустила наушники с отличным звуком и ANC (фото)

Компания Xiaomi представила свои первые накладные беспроводные наушники Redmi Headphones Neo, которые отличаются хорошими характеристиками по доступной цене.

Наушники Redmi Headphones Neo обеспечивают активное шумоподавление (ANC), длительное время автономной работы и премиальные аудиофункции. Об этом говорится на официальном сайте Xiaomi.

В наушниках Redmi Headphones Neo используются амбушюры из протеиновой кожи, наполненные пеной с медленным отскоком для повышенного комфорта при длительном прослушивании. Амбушюры можно поворачивать на 110 градусов и наклонять на 15 градусов, чтобы адаптировать их к различным формам головы. Металлический оголовье также регулируется. Вес наушников — 263 г.

Цвета наушников Redmi Headphones Neo Фото: Redmi

За звучание в Redmi Headphones Neo отвечают 40-миллиметровые динамические драйверы с титановым покрытием, размещенные внутри независимой акустической камеры, что обеспечивает более чистый звук с минимальными искажениями. Они поддерживают USB Audio для проводного воспроизведения с частотой до 96 кГц/24 бит без потери качества и имеют сертификацию Hi-Res Audio.

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Наушники Redmi Headphones Neo поддерживают активное шумоподавление с уровнем до 42 дБ. Приятным бонусом является режим адаптивного ANC, который автоматически анализирует окружающий шум и самостоятельно регулирует уровень его подавления.

Наушники Redmi Headphones Neo Фото: Redmi

Наушники оснащены аккумулятором емкостью 600 мАч, который обеспечивает до 72 часов воспроизведения на одном заряде. Среди других характеристик — система искусственного интеллекта с тройным микрофоном и подавлением шума ветра на скорости до 5 м/с, возможность подключения к двум устройствам, 10-полосный эквалайзер для индивидуальной настройки, а также четыре предустановленных профиля эквалайзера.

Цена Redmi Headphones Neo в Украине — 2999 грн.

Напомним, что наушники Monster N-Lite 203 обеспечивают неплохое качество звука и приличное время работы от аккумулятора по доступной цене.

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