Недорогие наушники с ANC и емкой батареей: на какую модель стоит обратить внимание (фото)

Компания OnePlus представила наушники Nord Buds 4, которые стали более доступной альтернативой модели Nord Buds 4 Pro.

Наушники OnePlus Nord Buds 4 оснащены функцией активного шумоподавления (ANC) и обеспечивают до 54 часов общего времени работы от аккумулятора. Об этом сообщает GSMArena.

Nord Buds 4 имеют внутриканальную конструкцию с силиконовыми амбушюрами. Наушники оснащены 12-миллиметровыми динамическими драйверами с титановым покрытием и обладают классом защиты IP55 от пыли и воды.

OnePlus Nord Buds 4 Фото: OnePlus

Опрос Какие беспроводные наушники вы носите? Опрос открыт до AirPods Xiaomi JBL Beyerdynamic CMF Sony JLab OnePlus Shokz Другие Голосувати

Несмотря на более низкую цену, Nord Buds 4 поддерживают активное шумоподавление до 52 дБ, а также режим прозрачности, как и Nord Buds 4 Pro. Для этого они оснащены шестью микрофонами, которые также помогают улучшить качество звонков. Доступно подключение по Bluetooth 6.1 с функцией сопряжения двух устройств и Google Fast Pair.

Відео дня

Nord Buds 4 поддерживают функции на основе искусственного интеллекта, такие как AI Assistant и AI Translate, однако для их работы требуется подключенный смартфон. Управление осуществляется с помощью сенсоров на наушниках. Вес одного наушника — 4,3 г.

OnePlus Nord Buds 4 Фото: OnePlus

Каждый наушник оснащён аккумулятором ёмкостью 62 мАч, а ёмкость зарядного чехла составляет 530 мАч. OnePlus обещает до 13 часов работы на одном заряде и до 54 часов с зарядным чехлом при отключенной функции ANC. При включенной функции ANC заявленное время работы наушников составляет 6,5 часов, а с чехлом — 27 часов.

Ожидается, что Nord Buds 4 официально поступят в продажу 29 июня. Наушники представлены в цветах Astral Teal и Stellar Black.

Цена OnePlus Nord Buds 4 — около 1500 грн.

Напомним, что Nothing готовится выпустить новые наушники Ear (3a), которые станут более доступной версией Ear (3).

Фокус также сообщал, что эксперт назвала Beyerdynamic Amiron ZERO лучшими наушниками для улицы.