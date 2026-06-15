Альтернатива AirPods с лучшим звуком: эксперт порекомендовала наушники для улицы (фото)

Открытые наушники Beyerdynamic Amiron ZERO — идеальный вариант для поездок на общественном транспорте и походов, превосходя Apple AirPods 3 по четкости звучания.

Поскольку открытые наушники пропускают много окружающего шума, это делает их хорошим выбором для путешествий, однако качество звука у таких моделей иногда может страдать. Однако Beyerdynamic Amiron ZERO лишены этого недостатка, утверждает обозревательница гаджетов Эшли Тимвчора в статье для Tom's Guide.

После недели использования Beyerdynamic Amiron ZERO эксперт пришла к выводу, что эти наушники сочетают в себе преимущества открытых и закрытых моделей. Они по-прежнему пропускают звуки окружающего мира, что важно, например, во время походов, однако качество музыки остается на высоком уровне.

Beyerdynamic Amiron ZERO Фото: tomsguide.com

Тимвчора отметила, что Beyerdynamic Amiron ZERO обладают одним из лучших звучаний среди всех моделей, которые ей доводилось тестировать. Они отличаются широкой звуковой сценой и позволяют слышать все слои музыки и воспринимать все инструменты одновременно.

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Beyerdynamic Amiron ZERO также имеют степень защиты IP54. Это означает, что наушники выдерживают брызги воды со всех сторон и защищены от попадания пыли. В то же время время работы от аккумулятора составляет всего 20 часов. Это неплохо, но значительно меньше, чем у многих конкурентов.

Цена Beyerdynamic Amiron Zero в Украине — около 7 920 грн.

Beyerdynamic Amiron ZERO Фото: tomsguide.com

Напомним, что проводные наушники Dunu Titan X отличаются удивительно высоким качеством звука и премиальным дизайном по доступной цене.

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