Альтернатива AirPods с лучшим звуком: эксперт порекомендовала наушники для улицы (фото)
Открытые наушники Beyerdynamic Amiron ZERO — идеальный вариант для поездок на общественном транспорте и походов, превосходя Apple AirPods 3 по четкости звучания.
Поскольку открытые наушники пропускают много окружающего шума, это делает их хорошим выбором для путешествий, однако качество звука у таких моделей иногда может страдать. Однако Beyerdynamic Amiron ZERO лишены этого недостатка, утверждает обозревательница гаджетов Эшли Тимвчора в статье для Tom's Guide.
После недели использования Beyerdynamic Amiron ZERO эксперт пришла к выводу, что эти наушники сочетают в себе преимущества открытых и закрытых моделей. Они по-прежнему пропускают звуки окружающего мира, что важно, например, во время походов, однако качество музыки остается на высоком уровне.
Тимвчора отметила, что Beyerdynamic Amiron ZERO обладают одним из лучших звучаний среди всех моделей, которые ей доводилось тестировать. Они отличаются широкой звуковой сценой и позволяют слышать все слои музыки и воспринимать все инструменты одновременно.
Beyerdynamic Amiron ZERO также имеют степень защиты IP54. Это означает, что наушники выдерживают брызги воды со всех сторон и защищены от попадания пыли. В то же время время работы от аккумулятора составляет всего 20 часов. Это неплохо, но значительно меньше, чем у многих конкурентов.
- Цена Beyerdynamic Amiron Zero в Украине — около 7 920 грн.
Напомним, что проводные наушники Dunu Titan X отличаются удивительно высоким качеством звука и премиальным дизайном по доступной цене.
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