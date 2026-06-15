Недорогие, но качественные проводные наушники: эксперт посоветовал модель с хорошим звуком (фото)

Проводные наушники переживают новый всплеск популярности. Им не требуется зарядка, и зачастую они обеспечивают звук высокого разрешения, как, например, модель Dunu Titan X.

Наушники Dunu Titan X стоимостью менее 2 000 грн обеспечивают удивительно хорошее звучание. Своими впечатлениями от этой модели поделился эксперт портала Tom's Guide.

Звук

Dunu Titan X Фото: tomsguide.com

Dunu Titan X оснащены 10-миллиметровыми динамическими драйверами и двойными магнитными цепями, обеспечивающими покрытие частотного диапазона от 5 Гц до 40 кГц. Поскольку в среднем человеческий слух охватывает диапазон от 20 Гц до 20 кГц, Titan X обеспечивают более чем точное звучание.

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По словам эксперта, в ходе тестирования эти наушники отлично справились с самыми разными музыкальными жанрами. Автор отметил четкие голоса, мощные и сбалансированные басы, а также яркие высокие частоты, которые не звучат слишком резко.

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Дизайн

Dunu Titan X Фото: tomsguide.com

Наушники Dunu Titan X имеют корпус из высокоплотного сплава, устойчивого к царапинам и поту. Плетеный кабель Titan X оснащен 2-контактным съемным разъемом, поэтому наушники можно использовать, даже если стандартный кабель сломается. Кабель также имеет конструкцию, предотвращающую запутывание.

Эксперт отметил, что Dunu Titan X на удивление удобны. Учитывая стильный дизайн и невероятно хорошее звучание, они могут претендовать на звание одних из лучших бюджетных проводных наушников 2026 года.

Цена Dunu Titan X в Украине — от 1699 грн.

Напомним, что эксперты назвали Sony WF-C710N одними из лучших наушников в среднем ценовом сегменте.

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