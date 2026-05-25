Лучшие бюджетные наушники 2026 года: назван лидер по результатам тестов (фото)

Наушники CMF Buds 2 от компании Nothing предлагают отличный звук и ряд интересных функций по удивительно доступной цене.

Тестирование показало, что CMF Buds 2 значительно превосходят свою цену. В итоге эксперты портала Tom's Guide пришли к выводу, что это лучшие бюджетные наушники 2026 года.

Звук

CMF Buds 2

CMF Buds 2 используют технологию Dirac, благодаря которой предлагают очень хорошее звучание с большим количеством басов и раскрытием деталей. Настройки эквалайзера поднимают звук на новый уровень.

По словам экспертов, CMF Buds 2 подходят для широкого круга жанров — от самого тяжелого металла до легкого фолка и классики. В своем ценовом сегменте эти наушники однозначно лидируют по качеству звука.

Комфорт и ANC

CMF Buds 2

Преимуществом CMF Buds 2 является то, что они предлагают несколько вариантов крепления. В комплекте есть три размера вкладышей. Тестирование показало CMF Buds 2 можно комфортно носить в течение целого дня. Хотя более дорогие наушники могут быть немного удобнее в ухе, эта модель вполне удобна для своей цены.

Важно

Несмотря на доступную стоимость, CMF Buds 2 поддерживают активное шумоподавление (ANC). Конечно, от этих наушников не стоит ожидать ANC уровня Bose, однако они достаточно хорошо справляются с изоляцией нежелательных звуков.

Эксперты также отметили неплохой режим прозрачности, который позволяет слышать, что происходит вокруг, без роботизированного искажения голосов.

Аккумулятор

CMF Buds 2

CMF Buds 2 обещают 11 часов работы без подзарядки, что лучше, чем у некоторых премиальных моделей. Кейс рассчитан на 55 часов использования, поэтому позволяет зарядить наушники примерно 5 раз. Тестирование наушников подтвердило заявленные возможности аккумулятора.

Цена CMF Buds 2 в Украине — от 1899 грн.

