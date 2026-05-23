Более дешевая альтернатива AirPods Max: какие наушники Sony рекомендуют в Украине (фото)

Полноразмерные беспроводные наушники Sony WH-1000XM4 по-прежнему остаются одним из самых выгодных предложений на рынке, составляя серьезную конкуренцию более дорогим аналогам.

С момента релиза в 2020-м модель значительно потеряла в цене, но сохранила актуальные технологии активного шумоподавления и качественный звук. Стоит ли брать Sony WH-1000XM4 в 2026 году? Фокус делится опытом эксплуатации аксессуара.

Ценообразование и комплектация

Главный аргумент в пользу покупки этой модели — ее текущая стоимость. Сейчас наушники оцениваются в 11 399 гривен. Для сравнения, новейшее поколение Sony WH-1000XM6 обойдется в 18 500 гривен, а AirPods Max первого поколения стоят около 22 000 гривен. Если для владельцев экосистемы Apple гарнитура Max является логичным, хоть и весьма дорогим выбором, то для всех остальных покупка вдвое более дешевых Sony выглядит прагматичнее. Гарнитура поставляется в отличной комплектации: наушники удобно складываются в прочный и тактильно приятный кейс с дополнениями вроде кабеля (наушники подключаются и по проводу 3,5 мм).

Sony WH-1000XM4 выделяются миниатюрностью и комфортом Фото: Digital Trends

Комфорт и управление

Гаджет отличается приятной эргономикой. Вес наушников составляет всего 251 грамм, что на 54% легче массивных AirPods Max (385 граммов). Управление реализовано через интуитивную сенсорную панель на правой чашке: свайпами можно переключать треки и регулировать громкость. Отдельная физическая кнопка отвечает за переключение режимов шумоподавления и прозрачности, а короткое нажатие на кнопку питания озвучивает текущий уровень заряда.

При этом стоит учитывать особенности закрытой полноразмерной конструкции. Для спокойных сценариев использования посадка идеальна. Но если использовать WH-1000XM4 во время длительных тренировок, будь то пробежка в теплую погоду или в занятия в зале, уши будут активно потеть.

Шумоподавление и автономность

Система активного шумоподавления (ANC) в свое время была эталонной на рынке и до сих пор отлично справляется с отсечением гула транспорта и уличных звуков. Присутствуют адаптивные профили и удобные умные функции: например, если накрыть правую чашку ладонью, музыка автоматически приглушается, позволяя перекинуться парой слов с собеседником не снимая гарнитуру. В фирменном приложении также доступен эквалайзер для тонкой настройки.

Автономность заслуживает максимальных оценок. Заявленные 30 часов работы от одного заряда полностью подтверждаются на практике. При умеренной эксплуатации можно смело забыть о розетке на несколько дней или даже на неделю.

Наушники Sony WH-1000XM4 удобно складываются и поставляются с чехлом хорошего качества Фото: phonearena.com

Качество звука

Звучание модели можно оценить на уверенные 7.5 баллов из 10. Наушники выстраивают неплохую стереокартину с хорошим уровнем детализации. Звук, конечно, не отличается аналитической ровностью. Здесь присутствует заметный акцент на низкие частоты.

Из-за этого форсированного баса даже при просмотре YouTube-видео или прослушивании подкастов нижний диапазон может делать человеческий голос чересчур мутноватым. Звук гарантированно понравится большинству рядовых слушателей, любящих плотный бас.

Плюсы и минусы Sony WH-1000XM4

Наушники даже спустя 6 лет после релиза остаются приличным выбором в своем сегменте.

Плюсы:

Отличное активное шумоподавление.

Высокий уровень комфорта и легкий вес (251 г).

Впечатляющая автономность (до 30 часов).

Выгодное соотношение цены и качества на текущий момент.

Минусы:

Избыток низких частот делает звук местами мутноватым.

Режим прозрачности уступает по ясности звучания некоторым конкурентам.

Отсутствие технологии пространственного аудио Dolby Atmos, как в AirPods Max.

