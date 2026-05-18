Бюджетные проводные наушники с отличным звуком: 3 лучшие модели в 2026 году (фото)

Проводные наушники до сих пор пользуются стабильным спросом благодаря отсутствию задержек, хорошему качеству звука и отсутствию потребности в подзарядке.

Эксперты портала Tom's Guide испытали ряд проводных наушников и выбрали 3 лучшие модели 2026 года по соотношению цены и качества звука.

Sennheiser CX 80U

Наушники Sennheiser CX 80U получили разъем USB-C и другие современные обновления. Они совместимы с множеством устройств благодаря интерфейсу plug-and-play. Встроенный ЦАП для потоковой передачи высокого разрешения обеспечивает насыщенное и точное звучание.

Цена Sennheiser CX 80U в Украине — около 2 039 грн.

Shure SE215 Pro

Shure SE215 Pro являются одними из лучших проводных наушников стоимостью до 5 000 грн. По словам экспертов, эта модель предлагает лучшее соотношение цены и качества благодаря четким высоким частотам и мощным басам с превосходным воспроизведением низких частот. Авторы обзора также отметили стильный дизайн SE215 Pro и удобство в ношении.

Цена Shure SE215 Pro в Украине — от 4 900 грн.

Sennheiser IE 200

Sennheiser IE 200 — это самая дорогая модель в списке, предназначенная для меломанов. Наушники предлагают широкую звуковую сцену, превосходное разделение инструментов, мощные басы и чрезвычайно чистый вокал. Эксперты также отметили, что IE 200 очень легкие и комфортные в ушах.

Цена Sennheiser IE 200 в Украине — от 5 200 грн.

