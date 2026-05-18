Бюджетные проводные наушники с отличным звуком: 3 лучшие модели в 2026 году (фото)
Проводные наушники до сих пор пользуются стабильным спросом благодаря отсутствию задержек, хорошему качеству звука и отсутствию потребности в подзарядке.
Эксперты портала Tom's Guide испытали ряд проводных наушников и выбрали 3 лучшие модели 2026 года по соотношению цены и качества звука.
Sennheiser CX 80U
Наушники Sennheiser CX 80U получили разъем USB-C и другие современные обновления. Они совместимы с множеством устройств благодаря интерфейсу plug-and-play. Встроенный ЦАП для потоковой передачи высокого разрешения обеспечивает насыщенное и точное звучание.
- Цена Sennheiser CX 80U в Украине — около 2 039 грн.
Shure SE215 ProВажно
Shure SE215 Pro являются одними из лучших проводных наушников стоимостью до 5 000 грн. По словам экспертов, эта модель предлагает лучшее соотношение цены и качества благодаря четким высоким частотам и мощным басам с превосходным воспроизведением низких частот. Авторы обзора также отметили стильный дизайн SE215 Pro и удобство в ношении.
- Цена Shure SE215 Pro в Украине — от 4 900 грн.
Sennheiser IE 200
Sennheiser IE 200 — это самая дорогая модель в списке, предназначенная для меломанов. Наушники предлагают широкую звуковую сцену, превосходное разделение инструментов, мощные басы и чрезвычайно чистый вокал. Эксперты также отметили, что IE 200 очень легкие и комфортные в ушах.
- Цена Sennheiser IE 200 в Украине — от 5 200 грн.
Напомним, компания JBL представила серию наушников Live 4 с сенсорными футлярами.
Фокус также сообщал, что эксперт сравнил лучшие наушники Apple, Sony и Sennheiser.