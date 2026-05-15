Значительно превосходят AirPods: эксперт объяснила, в чем наушники Sony лучше (фото)

Современные наушники Sony предлагают лучшее на рынке адаптивное управление звуком, превосходя флагманские модели от Apple и Bose.

Функция адаптивного управления звуком от Sony настраивает аудиорежимы наушников в зависимости от деятельности и местонахождения пользователя. Подробнее о преимуществах данной функции рассказала эксперт портала ZDNET Джада Джонс.

Джонс отметила, что всегда держит включенным адаптивное управление звуком на своих Sony WH-1000XM6. Наушники распознают, когда она сидит, ходит или бегает, а также определяют ее местонахождение, автоматически изменяя настройки.

Наушники Sony

Например, Sony WH-1000XM6 автоматически включают активное шумоподавление (ANC), когда обнаруживают, что Джада сидит, и включают режим "Прозрачности", когда она сдвигается с места. Для сравнения, AirPods в такой ситуации требуют переключения между режимами звука вручную. Функция Adaptive Audio в AirPods только анализирует уровень шума вокруг, чтобы автоматически комбинировать ANC и режим "Прозрачности".

Кроме переключения между ANC и "Прозрачностью", Sony позволяет установить определенные уровни окружающего звука, настройки эквалайзера и Speak-to-Chat. Эти настройки адаптированы к определенной зоне прослушивания. Например, можно сочетать сильное ANC, эквалайзер с насыщенными басами и отсутствие Speak-to-Chat в спортзале или слабее ANC, сбалансированный эквалайзер и Speak-to-Chat в офисе.

Эксперт отметила, что адаптивное управление звуком на наушниках Sony с учетом личных пожеланий требует определенного времени для настройки. Однако отсутствие необходимости самостоятельно переключать аудиорежимы стоит потраченных усилий.

