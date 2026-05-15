Значно перевершують AirPods: експертка пояснила, в чому навушники Sony кращі (фото)

Сучасні навушники Sony пропонують найкраще на ринку адаптивне керування звуком, перевершуючи флагманські моделі від Apple та Bose.

Функція адаптивного керування звуком від Sony налаштовує аудіорежими навушників залежно від діяльності та місцезнаходження користувача. Детальніше про переваги даної функції розповіла експертка порталу ZDNET Джада Джонс.

Джонс зазначила, що завжди тримає увімкненим адаптивне керування звуком на своїх Sony WH-1000XM6. Навушники розпізнають, коли вона сидить, ходить чи бігає, а також визначають її місцезнаходження, автоматично змінюючи налаштування.

Навушники Sony Фото: zdnet.com

Наприклад, Sony WH-1000XM6 автоматично вмикають активне шумозаглушення (ANC), коли виявляють, що Джада сидить, і вмикають режим "Прозорості", коли вона зрушує з місця. Для порівняння, AirPods в такій ситуації вимагають перемикання між режимами звуку вручну. Функція Adaptive Audio у AirPods лише аналізує рівень шуму навколо, щоб автоматично комбінувати ANC та режим "Прозорості".

Окрім перемикання між ANC та "Прозорістю", Sony дозволяє встановити певні рівні навколишнього звуку, налаштування еквалайзера та Speak-to-Chat. Ці налаштування адаптовані до певної зони прослуховування. Наприклад, можна поєднувати сильне ANC, еквалайзер з насиченими басами та відсутність Speak-to-Chat у спортзалі або слабше ANC, збалансований еквалайзер та Speak-to-Chat в офісі.

Експертка наголосила, що адаптивне керування звуком на навушниках Sony з урахуванням особистих побажань потребує певного часу для налаштування. Проте відсутність необхідності самостійно перемикати аудіорежими вартує витрачених зусиль.

