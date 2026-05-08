Якісний звук та ANC: названо дешевшу альтернативу флагманським навушникам (фото)

Компанія Nothing випустила середньобюджетні навушники Headphone (a) з гарною якістю звуку, тривалою роботою від акумулятора, підтримкою активного шумозаглушення (ANC) та LDAC.

Результатами тестування навушників Nothing Headphone (a) поділились експерти порталу Notebookcheck.

Дизайн та якість збірки

Nothing Headphone (a) доступні у чотирьох кольорах: білому, чорному, рожевому та жовтому. Попри пластикову конструкцію, навушники не виглядають дешевими, а м’які амбушури роблять їх досить комфортними.

Nothing Headphone (a) мають клас захисту від пилу та крапель води IP52. Nothing також зазначає, що навушники постачаються в упаковці без пластику, викиди CO2 від їхнього виробництва становлять всього 12,6 кг, а під час остаточної збірки використовуються відновлювані джерела енергії.

Варто враховувати, що запасних частин для Headphone (a) немає. Крім того, користувач не може самостійно замінити амбушури.

Підключення

Nothing Headphones (a) можна підключити через Google Fast Pair або Microsoft Swift Pair. Для підключення через Bluetooth вручну всередині навушників є непомітна кнопка. Також є USB-C та 3,5-мм роз'єми, однак навушники не можна використовувати, коли батарея розряджена.

Керування здійснюється або через підключений пристрій, або безпосередньо за допомогою фізичних кнопок на навушниках. Застосунок Nothing X дозволяє налаштовувати параметри, встановлювати оновлення прошивки та налаштовувати призначення кнопок.

Звук та шумозаглушення

Headphones (a) підтримують аудіокодек LDAC від Sony, що забезпечує передачу високоякісного звуку (Hi-Res Audio) через Bluetooth. Навушники також пропонують просторовий звук, налаштовувані еквалайзери та підсилювач басів.

Телефонні дзвінки відтворюються чітко, але голос власника навушників звучить дещо приглушено. Шумозаглушення (ANC) також досить пристойне, однак не може конкурувати з Bose та іншими подібними брендами.

Акумулятор

Однією з найбільших переваг Headphones (a) є тривалий час автономної роботи. Навіть з увімкненими ANC та LDAC навушники обіцяють до 62 годин роботи. Без цих опцій заявлений час роботи від акумулятора становить до 135 годин.

Завдяки функції швидкої зарядки Headphones (a) можна повністю зарядити за дві години. П'ять хвилин зарядки забезпечують приблизно п'ять годин відтворення з ANC.

Ціна Nothing Headphones (a) в Україні — 8 999 грн.

