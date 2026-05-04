Бюджетні навушники з хорошим звуком: експерт випробував нові Nord Buds 4 Pro (фото)

Компанія OnePlus випустила бездротові навушники Nord Buds 4 Pro, які стали найбільш преміальною моделлю в бюджетній лінійці бренду.

Попри доступну ціну, OnePlus Nord Buds 4 Pro пропонують низку флагманських функцій, як от активне шумозаглушення (ANC), аудіо високої роздільної здатності, керування жестами та переклад за допомогою штучного інтелекту (ШІ). Огляд навушників зробив експерт порталу GSMArena.

Дизайн

Nord Buds 4 Pro Фото: gsmarena.com

Nord Buds 4 Pro зберегли звичну форму, проте отримали оновлений дизайн чохла. Навушники доступні у двох кольорах: Radiant Gray та Raven Black. Обидва варіанти мають гладку матову текстуру, стійку до відбитків пальців.

За словами експерта, якість збірки та оздоблення корпусу пристойні для свої ціни, проте матова текстура навушників створює неприємні відчуття у вухах. Цей ефект також посилюється використанням дешевих амбушур, які здаються пластиковими.

Тим не менш, автор назвав ці навушники досить зручними, щоб носити їх кілька годин поспіль без втоми для вух.

ПЗ та функції

Доступ до програмного забезпечення Nord Buds 4 Pro можна отримати через застосунок HeyMelody для Android та iOS. Програма пропонує чимало можливостей налаштування, зокрема для ANC, аудіо та сенсорних жестів.

Навушники підтримують ігровий режим з низькою затримкою, функцію Spotify Tap, яка дозволяє миттєво розпочати відтворення зі Spotify за допомогою спеціального жесту, а також режим Sound Space. Окрім того, є опція перемикання в режим Hi-Res, що дозволяє навушникам працювати з роздільною здатністю до 24 біт/96 кГц і до 900 кбіт/с

Якість звуку

Nord Buds 4 Pro підтримують кодеки SBC, AAC та LHDC через Bluetooth 6.0. Вони мають 12-міліметрові динамічні драйвери з титановим покриттям. За даними OnePlus, ці драйвери забезпечують на 100% більше потужності, ніж попередні у Nord Buds 3 Pro.

Експерт відзначив ідеальні високі частоти без зайвих деталей та добре налаштовані середні частоти. Загалом Nord Buds 4 Pro пропонують збалансоване звучання, не намагаючись виділити той чи інший аспект звуку.

Шумозаглушення

OnePlus стверджує, що Nord Buds 4 Pro забезпечують активне шумозаглушення до 55 дБ у діапазоні 5000 Гц, що на 200% краще, ніж у Nord Buds 3 Pro. Всього є три рівні ANC та автоматичний режим, який підлаштовується під рівень навколишнього шуму.

В ході тестів експерт помітив, що всі три режими ANC працюють, зміщуючи частину шуму у вищі частотні діапазони. Наприклад, перемикання з "Помірний" на "Високий" призводить до помітного збільшення високочастотного шуму, навіть коли низькі частоти стають тихішими. Лише в надзвичайно гучних сценаріях режим "Високий" перемикається на потужніші форми шумозаглушення, після чого частина високочастотного шуму зникає.

Як пояснює автор огляду, той факт, що режим "Високий" має широкий діапазон налаштувань, аж до того, що він може бути гіршим, ніж "Помірний", свідчить про погану конструкцію. Він також заначив, що на продуктивність ANC впливають дешеві амбушури.

З'єднання

Під час тестів Nord Buds 4 Pro продемонстрували непогану якість з’єднання, проте виявилось, що навушники не розганяються до заявленого бітрейту 1 Мбіт/с з LHDC. Незалежно від підключеного пристрою, максимально можливий бітрейт становив 900 кбіт/с, а з увімкненим режимом Hi-Res ця цифра була ще нижчою.

Акумулятор

OnePlus обіцяє 7 годин роботи від акумулятора з увімкненим ANC та 13 годин з вимкненим ANC при використанні AAC. Кейс забезпечує приблизно три повні заряди навушників.

В ході випробування Nord Buds 4 Pro витримали 9 годин 17 хвилин з вимкненим ANC та трохи більше 6 годин з увімкненим ANC. Тестування тут було зосереджено на LHDC з роздільною здатністю 24 біт/96 кГц, 900 кбіт/с

Висновки

На думку експерта, Nord Buds 4 Pro однозначно варті уваги у 2026 році. Попри деякі недоліки в дизайні та роботі ANC, це досить якісні навушники за свою ціну.

Серед основних переваг Nord Buds 4 Pro — висока якість звуку, гарна робота мікрофона, надійне підключення та пристойна затримка. Час роботи від батареї також більш ніж достатній для більшості користувачів.

Ціна OnePlus Nord Buds 4 Pro в Україні — близько 2600-3100 грн.

