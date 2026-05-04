Бюджетные наушники с хорошим звуком: эксперт опробовал новые Nord Buds 4 Pro (фото)

Компания OnePlus выпустила беспроводные наушники Nord Buds 4 Pro, которые стали самой премиальной моделью в бюджетной линейке бренда.

Несмотря на доступную цену, OnePlus Nord Buds 4 Pro предлагают ряд флагманских функций, таких как активное шумоподавление (ANC), аудио высокого разрешения, управление жестами и перевод с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Обзор наушников сделал эксперт портала GSMArena.

Дизайн

Nord Buds 4 Pro Фото: gsmarena.com

Nord Buds 4 Pro сохранили привычную форму, однако получили обновленный дизайн чехла. Наушники доступны в двух цветах: Radiant Gray и Raven Black. Оба варианта имеют гладкую матовую текстуру, устойчивую к отпечаткам пальцев.

По словам эксперта, качество сборки и отделки корпуса приличное для своей цены, однако матовая текстура наушников создает неприятные ощущения в ушах. Этот эффект также усиливается использованием дешевых амбушюр, которые кажутся пластиковыми.

Тем не менее, автор назвал эти наушники достаточно удобными, чтобы носить их несколько часов подряд без усталости для ушей.

ПО и функции

Доступ к программному обеспечению Nord Buds 4 Pro можно получить через приложение HeyMelody для Android и iOS. Программа предлагает немало возможностей настройки, в частности для ANC, аудио и сенсорных жестов.

Наушники поддерживают игровой режим с низкой задержкой, функцию Spotify Tap, которая позволяет мгновенно начать воспроизведение со Spotify с помощью специального жеста, а также режим Sound Space. Кроме того, есть опция переключения в режим Hi-Res, что позволяет наушникам работать с разрешением до 24 бит/96 кГц и до 900 кбит/с

Качество звука

Nord Buds 4 Pro поддерживают кодеки SBC, AAC и LHDC через Bluetooth 6.0. Они имеют 12-миллиметровые динамические драйверы с титановым покрытием. По данным OnePlus, эти драйверы обеспечивают на 100% больше мощности, чем предыдущие в Nord Buds 3 Pro.

Эксперт отметил идеальные высокие частоты без лишних деталей и хорошо настроенные средние частоты. В целом Nord Buds 4 Pro предлагают сбалансированное звучание, не пытаясь выделить тот или иной аспект звука.

Шумоподавление

OnePlus утверждает, что Nord Buds 4 Pro обеспечивают активное шумоподавление до 55 дБ в диапазоне 5000 Гц, что на 200% лучше, чем у Nord Buds 3 Pro. Всего есть три уровня ANC и автоматический режим, который подстраивается под уровень окружающего шума.

В ходе тестов эксперт заметил, что все три режима ANC работают, смещая часть шума в более высокие частотные диапазоны. Например, переключение с "Умеренный" на "Высокий" приводит к заметному увеличению высокочастотного шума, даже когда низкие частоты становятся тише. Только в чрезвычайно громких сценариях режим "Высокий" переключается на более мощные формы шумоподавления, после чего часть высокочастотного шума исчезает.

Как объясняет автор обзора, тот факт, что режим "Высокий" имеет широкий диапазон настроек, вплоть до того, что он может быть хуже, чем "Умеренный", свидетельствует о плохой конструкции. Он также отметил, что на производительность ANC влияют дешевые амбушюры.

Соединение

Во время тестов Nord Buds 4 Pro продемонстрировали неплохое качество соединения, однако оказалось, что наушники не разгоняются до заявленного битрейта 1 Мбит/с с LHDC. Независимо от подключенного устройства, максимально возможный битрейт составлял 900 кбит/с, а с включенным режимом Hi-Res эта цифра была еще ниже.

Аккумулятор

OnePlus обещает 7 часов работы от аккумулятора с включенным ANC и 13 часов с выключенным ANC при использовании AAC. Кейс обеспечивает примерно три полных заряда наушников.

В ходе испытания Nord Buds 4 Pro выдержали 9 часов 17 минут с выключенным ANC и чуть более 6 часов с включенным ANC. Тестирование здесь было сосредоточено на LHDC с разрешением 24 бит/96 кГц, 900 кбит/с

Выводы

По мнению эксперта, Nord Buds 4 Pro однозначно достойны внимания в 2026 году. Несмотря на некоторые недостатки в дизайне и работе ANC, это достаточно качественные наушники за свою цену.

Среди основных преимуществ Nord Buds 4 Pro — высокое качество звука, хорошая работа микрофона, надежное подключение и приличная задержка. Время работы от батареи также более чем достаточное для большинства пользователей.

Цена OnePlus Nord Buds 4 Pro в Украине — около 2600-3100 грн.

