Бюджетная альтернатива AirPods с флагманскими функциями: какие наушники советуют эксперты (фото)

Компания Soundcore выпустила новые наушники Space 2, которые предлагают ряд премиальных опций по средней цене.

Впечатлениями от новых наушников Soundcore Space 2 поделилась обозревательница гаджетов Эрин Бешфорд в своей статье для Tom's Guide

Дизайн и удобство

Soundcore Space 2 — это достаточно легкие и комфортные наушники. Бешфорд отметила мягкие амбушюры и удобную дужку, которая совсем не давит на голову. Эксперт советует Soundcore Space 2 для длительного прослушивания даже людям с чувствительной головой.

Наушники также имеют функцию обнаружения износа, которую нужно откалибровать в приложении Soundcore.

Управление и подключение

Вся навигация в Soundcore Space 2 осуществляется с помощью кнопок. Многофункциональная кнопка управляет умным помощником, ответом на звонки и тому подобное. Для активного шумоподавления (ANC) есть отдельная кнопка, что исключает ситуацию, когда вместо регуляции громкости случайно переключаются режимы ANC.

Soundcore Space 2 используют новейшую версию Bluetooth 6.1, что является редкостью для бюджетных моделей. Для сравнения, месяцем ранее флагманские Apple AirPods Max 2 за 549 долларов вышли со значительно более старой версией 5.3.

Звук и шумоподавление

Чтобы проверить качество звука, Бешфорд слушала различные жанры музыки как на своем iPhone 16 Pro, так и с помощью LDAC на Samsung Galaxy S25+. В целом Soundcore Space 2 обеспечили насыщенный звуковой ландшафт с особым акцентом на вокале. С LDAC наушники звучат лучше, поэтому пользователи Android имеют здесь преимущество.

Soundcore Space 2 также получили три режима ANC: "Включено", "Выключено" и "Прозрачность". По словам эксперта, при использовании ANC она все еще слышала высокочастотные офисные звуки поверх музыки, такие как щелчок клавиатуры и щелчок мыши, однако я не слышала кондиционера. Во время прогулок наушники хорошо изолировали шум транспорта, позволяя полностью сосредоточиться на музыке.

По данным Soundcore, Space 2 имеют три микрофона на базе искусственного интеллекта. Во время тестового телефонного звонка наушники показали неплохое качество звука без посторонних шумов, но собеседник автора заметил, что ее голос был немного нечетким в конце слов.

Приложение и аккумулятор

Приложение Soundcore получило несколько новых функций. Особого внимания здесь заслуживает живой перевод, которым могут похвастаться AirPods Pro 3 2025 года, Samsung Galaxy Buds 4 Pro 2026 года и AirPods Max 2 2026 года. Также вернулся персонализированный эквалайзер HearID и появилась функция белого шума.

Что касается аккумулятора, эти относительно бюджетные наушники могут похвастаться 70 часами воспроизведения с выключенным ANC и 50 часами с включенным ANC. После прослушивания музыки в течение 8 часов с различными дополнительными функциями заряд батареи упал лишь до 70%.

Выводы

По мнению Бешфорд, наушники Soundcore, Space 2 ощущаются намного дороже, чем они есть на самом деле. Живой перевод, впечатляющее качество звука LDAC и амбушюры из пены с эффектом памяти делают их отличной альтернативой премиальным моделям.

Цена Soundcore Space 2 в Украине — 8 999 грн.

