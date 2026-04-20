Более дешевая альтернатива AirPods: эксперт посоветовал наушники с хорошим звуком и ANC (фото)
Компания Honor выпустила бюджетные наушники Honor Earbuds 4 с поддержкой активного шумоподавления (ANC) и другими премиальными характеристиками.
Honor Earbuds 4 предлагают гибридное шумоподавление с тремя микрофонами, 9 часов автономной работы и несколько интеллектуальных функций. Впечатлениями от пользования этими наушниками поделился эксперт портала PhoneArena.
Дизайн Honor Earbuds 4
При цене 69,99 долларов (около 3 100 грн) наушники Honor Earbuds 4 выглядят довольно премиально. Общий дизайн очень похож на форму AirPods Pro, но этот дизайнерский подход используют многие бренды, включая Samsung.
Honor Earbuds 4 доступны в черном и белом цветах. Чехол имеет большую глянцевую крышку и матовые элементы корпуса. На передней панели можно заметить большой светодиод, который показывает состояние заряда и подключения. Снизу есть порт USB-C и кнопка сброса/соединения.
В комплекте есть три разных размера насадок. Эксперт отметил, что Honor Earbuds 4 крепко держатся в ушах, тогда как AirPods легко слетают во время движения. Еще одним приятным бонусом станет класс защиты от влаги IP54.
Звук и ANC Honor Earbuds 4
Honor Earbuds 4 оснащены некоторыми сложными аудиотехнологиями, не присущими большинству бюджетных моделей. Чтобы в полной мере воспользоваться всеми функциями, нужно установить сопутствующее приложение — Honor AI Life.Важно
В ходе тестирования Honor Earbuds 4 продемонстрировали превосходное звучание на уровне с некоторыми более дорогими наушниками. Наилучшее качество звука достигается с ANC в режиме Ultra. Также есть четыре настройки эквалайзера: Classic, Rich Bass, Treble Boost и Voice Enhancement.
Гибридное шумоподавление с тремя микрофонами обещает уменьшить нежелательные шумы до 50 дБ. По мнению эксперта, это стало возможным благодаря дизайну, позволяющему достаточно плотно разместить наушники в ушах. Есть три уровня ANC: Cozy, Moderate и Ultra.
Аккумулятор Honor Earbuds 4
Honor утверждает, что новые наушники могут работать 9 часов на одном заряде. Тесты показали, что для этого нужно выключить ANC и слушать музыку на низкой громкости. Со всеми включенными функциями Earbuds 4 могут продержаться до 6 часов.
В издании также отметили быструю зарядку Honor Earbuds 4. Кейс полностью заряжает наушники примерно за полчаса. Полного заряда кейса хватает примерно на 4-5 зарядов наушников.
Стоит ли покупать Honor Earbuds 4
Протестировав Honor Earbuds 4, эксперт пришел к выводу, что эти наушники могут быть более дешевой альтернативой AirPods или последним моделям Samsung Galaxy Buds. Они предлагают отличный дизайн, ANC и хорошее звучание.
Преимущества Honor Earbuds 4:
- высокое качество звука;
- ANC с шумоподавлением до 50 дБ;
- сенсорное управление;
- доступная цена;
- IP54.
Недостатки Honor Earbuds 4:
- нет беспроводной зарядки;
- дизайн немного подражает AirPods;
- нет настраиваемого эквалайзера.
