Недорогие наушники с шумоподавлением: раскрыты детали о новинке Xiaomi (фото)

Компания Xiaomi официально анонсировала новую пару беспроводных наушников Redmi Buds 8, раскрыв некоторые характеристики.

Новые наушники Redmi Buds 8 будут выпущены 21 апреля 2026 года. Об этом суббренд Xiaomi сообщил в своем блоге на Weibo.

Redmi Buds 8 Фото: Redmi

Redmi Buds 8 позиционируются как доступные беспроводные наушники с поддержкой широкополосного шумоподавления 50 дБ. Наушники оснащены 11-нм динамическими драйверами и обещают комфорт при длительном ношении.

Важно

Как отмечает Notebookcheck, ранее Xiaomi подтвердила, что Redmi Buds 8 будут иметь функцию отслеживания и поиска, подобную Find My в Apple AirPods. Это будет полезным обновлением, особенно учитывая, вероятно, доступную цену Redmi Buds 8.

Кроме того, Xiaomi намекнула, что новые наушники будут поддерживать Bluetooth 5.4 и будут доступны в трех цветах. Цена Redmi Buds 8 пока не разглашается, но ожидается, что компания раскроет ее в ближайшее время.

Відео дня

