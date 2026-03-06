Наушники, которых все ждали: новая модель прослужит неделю без подзарядки (фото)

Компания Nothing анонсировала наушники Headphone (a) с длительным временем работы от аккумулятора и некоторыми интеллектуальными элементами управления.

Наушники Nothing Headphone (a) обещают 135 часов автономной работы, существенно превосходя конкурентов в своем сегменте, отмечает Android Central.

Headphone (a) имеют характерный промышленный дизайн Nothing и предлагаются в четырех цветах: розовый, желтый, белый и черный. Их стартовая цена составляет 199 долларов (около 8 670 гривен).

Ничего Наушники (a) Фото: Nothing

Наушники весят 310 г и имеют сертификацию IP52, которая свидетельствует о защищенности от пыли и легких брызг. Также есть три физических элемента управления: ролик, переключатель и кнопка. Они позволяют регулировать громкость, переключать треки и режимы шумоподавления.

Відео дня

Headphone (a) используют 40-миллиметровые драйверы с титановым покрытием и поддерживают беспроводную технологию Hi-Res Audio с LDAC. Контроль шума осуществляется с помощью адаптивного активного шумоподавления с тремя уровнями, а двойные микрофоны прямой и обратной связи помогают системе настраиваться в режиме реального времени, ориентируясь на окружение.

Ничего Наушники (a) Фото: Nothing

Главной особенностью Headphone(a) является время работы от батареи. Nothing утверждает, что новые наушники могут работать до 135 часов с выключенной технологией активного шумоподавления. Это огромный скачок по сравнению с другими наушниками в этом ценовом диапазоне, поскольку даже топовые модели предлагают до 65 часов работы.

Важно

Что подарить на 8 марта в 2026 году: лучшие практичные гаджеты до 5 000 грн (фото)

"Этот огромный аккумулятор на 135 часов работы — именно то обновление, которое было нужно рынку аудиоаппаратуры среднего класса. Слишком долго мы мирились с аккумуляторами, работающими от 40 до 50 часов, и нам приходилось планировать зарядку перед каждой поездкой или поездкой на работу", — отметили эксперты портала.

Наушники Nothing new Headphone (a) будут доступны для предварительного заказа с 5 марта. Продажа черной, белой и розовой версий начнется 13 марта, а лимитированная желтая модель появится 6 апреля.

Напомним, Motorola официально представила на MWC 2026 две новые модели беспроводных наушников — Moto Buds 2 и Moto Buds 2 Plus.

Фокус также сообщал, что Samsung представила беспроводные наушники Buds 4 Pro параллельно с линейкой смартфонов Galaxy S26.