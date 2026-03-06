Что подарить на 8 Марта в 2026 году: лучшие практичные гаджеты до 5 000 грн (фото)

Технологии способны делать жизнь легче, решая повседневные проблемы, такие как потерянные ключи, шумные соседи или отсутствие электроэнергии. Такие гаджеты могут стать отличным подарком для близкого человека.

Для тех, кто ищет качественный и практичный подарок на 8 марта, Фокус собрал лучшие гаджеты до 5 000 гривен по версии экспертов.

Наушники с шумопоглощением

Наушники с шумопоглощением Фото: Sony

Беспроводные наушники Sony WH-CH720N имеют лучшее соотношение цены и качества по версии What Hi-Fi? По состоянию на начало 2026 года их цена составляет от 3 673 грн до 4 999 грн, в зависимости от магазина и цвета модели.

Как отмечают обозреватели техники, Sony WH-CH720N чрезвычайно удобны и обеспечивают улучшенное шумоподавление. Шарнирная конструкция позволяет наушникам аккуратно складываться в шар.

Sony WH-CH720N поддерживают функции Bluetooth следующего поколения, такие как LC3, LE Audio и Auracast, а также 360 Reality Audio Upmix for Cinema, которая добавляет пространственную обработку звука Sony к любому контенту, который вы смотрите в стерео.

Универсальный повербанк

Эксперты Wired называют Anker 25000 mAh 165W одним из лучших повербанков на 2026 год. В Украине его цена составляет примерно 3 600 грн.

Anker 25000 mAh 165W Фото: Anker

Производитель позиционирует Anker 25000 mAh 165W как повербанк для ноутбуков. Емкости 25 000 мАч также должно хватить, чтобы зарядить обычный смартфон минимум три-четыре раза.

Эксперты отмечают, что этот повербанк сохраняет немного больше энергии, чем большинство моделей такого же размера. Он заряжается примерно за два часа и может продолжать заряжать устройства, одновременно заряжаясь от розетки.

Bluetooth-трекер

AirTag и Moto Tag Фото: NYT

Трекеры могут стать спасением для тех, кто часто теряет свои вещи. Пользователям iPhone эксперты Wirecutter советуют выбрать Apple AirTag второго поколения. В Украине они стоят 1 250 — 1 800 грн.

Поскольку AirTag работает только с техникой Apple, владельцам телефонов Android стоит обратить внимание на Motorola Moto Tag. Этот трекер имеет самый длинный радиус обнаружения среди всех моделей, протестированных экспертами. Его цена в Украине составляет 2 800 — 3 200 грн.

