Повербанк для ноутбука: эксперты посоветовали компактную и мощную модель (фото)

Бренд Anker имеет в ассортименте повербанк емкостью 25 000 мАч и мощностью 165 Вт, что достаточно для подзарядки ноутбука во время отключений света.

Повербанк Anker заряжается примерно за два часа и может продолжать заряжать устройства, одновременно заряжаясь от розетки. Об этом пишет Wired.

Как отмечают в издании, этот повербанк сохраняет немного больше энергии, чем большинство моделей такого же физического размера. Емкости 25 000 мАч должно хватить, чтобы зарядить смартфон минимум три-четыре раза.

Повербанк Anker Фото: Скриншот

Однако емкость является не единственным преимуществом повербанка Anker. Устройство может обеспечить солидную мощность 165 Вт, поэтому подходит не только для смартфонов, но и для большей техники. Производитель позиционирует его как повербанк для ноутбуков.

Каждый разъем USB-C может обеспечить максимальную мощность 100 Вт. Кроме встроенного порта USB-C, есть порт USB-A для поддержки широкого круга устройств и классических кабелей. В общем повербанк может служить источником питания для четырех гаджетов одновременно.

Устройство Anker также имеет два кабеля, готовые к подключению непосредственно к аккумулятору: выдвижной кабель длиной 70 см, собранный внутри, и короткий кабель USB-C длиной 30 см, который также может выполнять роль ручки для переноски.

Обозреватель портала также отметил хорошие закругленные края и удобный экран, который отображает разнообразную полезную информацию. Кроме отображения скорости зарядки, он также показывает текущую температуру аккумулятора и общее состояние.

Повербанк Anker Фото: Anker

Напомним, Sharge разработала мощный повербанк Shargeek 300, способный заряжать два ноутбука одновременно.

Фокус также сообщал, что Aohi представила повербанк для ноутбука Future Starship Pro мощностью 310 Вт.