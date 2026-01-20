Лучшие повербанки для ноутбуков в 2026 году: 5 моделей на любой бюджет (фото)

Современные ноутбуки могут похвастаться улучшенным временем работы от аккумулятора, однако в условиях длительных отключений света возникает потребность в дополнительном источнике питания. Эксперты рассказали, какие повербанки для этого подойдут.

При выборе повербанка для ноутбука следует учитывать семь ключевых факторов: емкость аккумулятора, скорость зарядки, общая выходная мощность, входная мощность, порты USB, портативность и безопасность. Обозреватели портала Macworld протестировали ряд моделей и выбрали лучшие повербанки 2026 года по различным параметрам.

Самый лучший повербанк для ноутбука в целом

Anker Prime 26250mAh 300W Фото: macworld.com

Anker Prime 26250mAh 300W оказался одним из лучших повербанков для ноутбука по результатам тестирования. Anker утверждает, что это устройство способно зарядить топовый MacBook Pro до 50% всего за 27 минут. В ходе тестов он зарядил 14-дюймовый MacBook Pro M2 на 100%, после чего осталось достаточно энергии, чтобы зарядить этот ноутбук до 25% в следующий раз.

"С общей выходной мощностью 300 Вт вы можете быстро зарядить два топовых MacBook одновременно и все равно иметь достаточно заряда для быстрой зарядки вашего iPhone! Повербанк Anker Prime имеет три порта USB", — отмечают эксперты.

Характеристики повербанка Anker Prime 26250mAh 300W:

емкость аккумулятора — 26250 мАч;

максимальная выходная мощность — 140 Вт;

общая выходная мощность — 300 Вт;

входная мощность — 250 Вт;

USB-порты: 2x USB-C (140 Вт PD 3.1); 1x USB-A (22,5 Вт).

размеры: 16 x 6,4 x 3,8 см;

вес — 599 г.

цена в Украине — от 8 600 до 11 000 грн.

Лучший мощный повербанк для ноутбука

Ugreen 48000mAh 300W Фото: macworld.com

Благодаря своей мощности Ugreen 48000mAh 300W занимает среднее звено между повербанком и полноценной зарядной станцией. Это устройство заметно больше других протестированных моделей, однако встроенная ручка добавляет ему портативности.

Во время тестирования повербанк Ugreen смог зарядить 14-дюймовый M2 MacBook Pro 1,8 раза. На зарядку от 5% до 90% понадобился всего час. Он также способен обеспечить до двух зарядок MacBook Air.

"Оставляйте его заряженным на случай отключения электроэнергии, и он обеспечит работу вашего ноутбука и телефона в течение нескольких дней", — отметили обозреватели.

Характеристики повербанка Ugreen 48000mAh 300W:

емкость аккумулятора — 48000 мАч;

максимальная выходная мощность — 140 Вт;

общая выходная мощность — 300 Вт;

входная мощность — 140 Вт;

USB-порты — 1x USB-C (140 Вт PD 3.1), 2x USB-C (100 Вт PD 3.0); 2x USB-A (22,5 Вт);

размеры — 16 x 14,5 x 7,6 см;

вес — 1,65 кг;

цена в Украине — от 8 496 до 8 505 грн.

Лучший повербанк среднего класса

Ugreen Nexode 20000 мАч 165W Фото: macworld.com

Повербанк Ugreen Nexode 20000 мАч 165W компактный и легкий, имеет удобный выдвижной кабель. По словам тестировщиков, он заряжает MacBook Pro примерно на три четверти за одну подзарядку. Одной из его особенностей также является выдвижной кабель USB-C, который удобно прятать, когда он не используется.

Технические характеристики повербанка Ugreen Nexode 20000 мАч 165W:

емкость аккумулятора — 20000 мАч;

максимальная выходная мощность — 100 Вт;

общая выходная мощность — 165 Вт;

входная мощность — 100 Вт;

USB-порты — 1 кабель USB-C (100 Вт PD 3.0); 1 порт USB-C (100 Вт PD 3.0); 1 порт USB-A (33 Вт);

размеры — 14,6 x 5,4 x 5 см;

вес — 535 г;

цена в Украине — около 5000 грн.

Лучший бюджетный повербанк для ноутбука

Cuktech 15SE 85W 20000mAh Фото: macworld.com

По словам экспертов, Cuktech 15SE 85W 85W 20000mAh не работает так же хорошо, как более дорогие конкуренты, но предлагает отличное соотношение цены и качества. В ходе тестов повербанк смог зарядить 14-дюймовый MacBook Pro M2 до 60%. Он также способен зарядить iPhone 15 примерно 3,5 раза.

"Это один из самых дешевых повербанков для MacBook, которому мы доверяем", — отметили авторы обзора.

Характеристики повербанка Cuktech 15SE 85W 85W 20000mAh:

емкость аккумулятора — 20000 мАч.

максимальная выходная мощность — 65 Вт;

общая выходная мощность — 85 Вт;

входная мощность — 65 Вт;

USB-порты — 1x USB-C (65 Вт PD 3.0); 1x USB-C (33 Вт PD 3.0); 1x USB-A (33 Вт);

размеры — 15,2 x 5,2 x 4,4 см;

вес — 492 г.

цена в Украине — от 2 000 до 4 699 грн.

Самый надежный повербанк для ноутбука

Sandberg Survivor 27000 mAh 65W Фото: macworld.com

Повербанк Sandberg Survivor 27000 mAh 65W выделяется прочным корпусом IP66, устойчивым к воде и пыли, поэтому прекрасно подходит для работы в полевых условиях. Он габаритнее большинства портативных зарядных устройств, но прослужит на улице гораздо дольше.

Поскольку этот повербанк заряжается с максимальной мощностью 65 Вт, он лучше подходит для 14-дюймового MacBook Pro низшего класса и 13- и 15-дюймового MacBook Air, чем для более мощных версий 14- и 16-дюймовых MacBook Pro. При необходимости зарядить 16-дюймовый Pro всё же можно, но немного медленнее.

"Если другие портативные зарядные устройства, рассмотренные здесь, кажутся вам слишком хрупкими для вашей следующей поездки в горы или джунгли, Survivor создан, чтобы выдержать определенные испытания", — отмечают тестировщики.

Характеристики повербанка Sandberg Survivor 27000 mAh 65W:

емкость аккумулятора — 27000 мАч;

максимальная выходная мощность — 65 Вт;

общая выходная мощность — 65 Вт;

входная мощность — 60 Вт;

USB-порты — 1x USB-C (65 Вт PD 3.0); 2x USB-A (18 Вт);

размеры — 16,8 x 8,5 x 4,2 см;

вес — 804 г;

цена в Украине — от 3 950 до 8 240 грн.

